بعد زرع منظم ضربات القلب.. تجنب هذه الرياضات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوصت مؤسسة القلب الألمانية الأشخاص، الذين قاموا بزرع منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان، بتجنب ممارسة الرياضات القتالية، والتي يتعرض خلالها الجزء العلوي من الجسم للصدمات والضربات العنيفة؛ مما قد يُلحق ضررا بمنظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان.

وأضافت المؤسسة أنه يمكن للمرضى ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.

كما أن رياضات الكرة غير محظورة، طالما أنه لا يتم ممارستها بشكل احترافي أو تنافسي، بينما يمكن ممارسة رياضات التسلق والغوص، ولكن مع الخضوع لبعض القيود.

وبشكل عام، شددت المؤسسة الألمانية على ضرورة أن يستشير المريض طبيبه المعالج قبل البدء في ممارسة أي رياضة.

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