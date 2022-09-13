مرضى السكري أكثر عرضة لهذا التهاب.. كيف تحمي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان إن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالتهاب دواعم السن؛ نظرا لأن ارتفاع مستوى السكر بالدم يساعد على تكاثر البكتيريا والمواد المسببة للالتهابات في الفم.

وأوضحت الغرفة أن أعراض التهاب دواعم السن تتمثل في التهاب الغشاء المخاطي المبطن للفم وتراكم الجير على الأسنان ونزيف اللثة وانحسار اللثة، بالإضافة إلى اضطرابات سريان الدم، التي تؤدي إلى تدهور تماثل الجروح للشفاء.

وشددت الغرفة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لإنقاذ الأسنان من التخلخل والتساقط.

ولتجنب الإصابة بالتهاب دواعم السن، يتعين على مرضى السكري ضبط مستوى السكر بالدم والعناية الجيدة بالأسنان مع الإقلاع عن التدخين.

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