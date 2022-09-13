فوائد مذهلة لـ «نط الحبل».. 10 دقائق فقط تفقد أكثر من 200 سعر حراري

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ربما لا يعلم الكثير من الأشخاص أن «نط الحبل» لا تعتبر لعبة فقط للأطفال أو لمجرد التسلية، إلا أنها رياضة هامة ويمكن استخدامها لفقدان الوزن، كونها تحرق من السعرات الحرارية وتساعد على حركة عضلات الخصر والرجل والبطن.

يقدم محمد عبدالله مدرب رياضي، عبر «هن»، فوائد «نط الحبل» المذهلة على حياة الشخص الصحية فيما يلي بالتفاصيل.

فوائد نط الحبل

- تساعد رياضة نط الحبل على التكيف العضلي العصبي للجسم.

- يقوي تمارين نط الحبل عضلات الجسم وتحديدا عضلات القدم والذراع والسمانة والظهر والكتف.

- تمارين نط الحبل يصنف من تدريبات الشدة العالية لذا يعمل على رفع كثافة العظام ومعدل حرق السعرات الحرارية.

- يساعد على فقدان الدهون أي الوزن.

- ويعمل نط الحبل على كفاءة عملية التنفس.

- ينظم معدل ضربات القلب.

نصائح لـ «نط الحبل»

نصح عبدالله أنه يجب خلال نط الحبل ارتداء حذاء رياضي والحرص على أن المكان الذي تمارس فيه ذلك أرضه مستقيمة من أجل تجنب أي حوادث.

وأكد المدرب أن ممارسة نط الحبل لمدة 10 دقائق فقط تعمل على فقدان الشخص نحة 200 سعر حراري أي أكثر من تمارين الكارديو مثل الركض والمشي وركوب الدراجات

وووصى عبدالله أن الشخص الذي يريد ممارسة رياضة نط الحبل يجب ألا يكون لديه مشاكل في الركبة لتفادي المشاكل الصحية، كما يجب عمل الإحماء أي الحركات التسخينية قبل ذلك.