هل السمك والبيض «بيزودوا دور البرد»؟.. طبيب يوضح الحقيقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد الكثير من الأشخاص أن السمك والبيض يجب عدم تناولهما في حالة التعرض لدور إنفلونزا أو نزلات البرد كونه يزيد من الفيروس أو أنه يظهر الأعراض التي لم تكن متواجدة.

وربما لا يعلم البعض أن هذا الاعتقاد غير صحيح بحسب ما ذكر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عبر «هن»، وأن البيض والأسماك لا يزيدان من أعراض الإنفلونزا أو البرد.

ويقدم بدران فوائد البيض والأسماك، فيما يلي بالتفاصيل، مؤكدا أنهما ليس لهما أي صلة أو ارتباط بالفيروسات.

فوائد البيض

- غني بالمعادن مثل الكالسيوم الذي بدوره يقي من مشاكل العظام والأسنان، والحديد الذي يقوي المناعة وللنمو، والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والزنك.

- يحتوي على فيتامين «ب» فيعطي طاقة ويحافظ على الشهية وعملية الهضم ومفيد لاتزان الأعصاب والقدرة على التعلم وكذلك تذكر المعلومات.

- والبيض غني أيضا بفيتامينات «ب 2» و«ب 5» و«ب 6»، المهمة جدا حيث إن نقصها يسبب التعب والاكتئاب والقلق ويؤدي إلى آلام البطن.

- من فوائد البيض أيضا أنه غني بحمض الفلويك الذي بدوره يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، ويساعد في بناء الخلايا والحفاظ على نشاطها.

فوائد الأسماك

- تعتبر الأسماك من الأكلات المفيدة جدا والمهمة ومتميزة عن الأطعمة الحيوانية الأخرى بحسب وصف بدران.

- السمك غني بفيتامين «أ» الذي يقوي مناعة الإنسان وللرؤية والأسنان ونمو العظام ويحافظ على الجهاز التنفسي والجهاز البولي، وفيتامين «د».

- ويحتوي السمك على فيتامين «د» المفيد جدا لصحة الإنسان وخاصة العظام والتركيز، وذكر بدران أن الدراسات الحديثة أظهرت أنه يقي من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والبنكرياس.

- يعتبر مصدر للناياسين وهو فيتامين «ب 3»، المفيد لصحة المخ، وكذلك الجلد والجهاز العصبى والجهاز الهضمي.

- يحتوي السمك على الفسفور الذي بدوره ينشط الذاكرة ويقوي الجسد.

- والأسماك غنية بالكالسيوم، المهم لبناء العظام والأسنان، وتعمل على تنظيم ضربات القلب، وانقباض وانبساط عضلات الجسم.

- تعمل على امتصاص الحديد وامتصاص فيتامين «ب 12».