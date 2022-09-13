أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.. يمكن أن تؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خطر الوفاة واحد من الأضرار والمشكلات المحتملة التي يمكن أن تسببها كثرة استخدام المضادات الحيوية دون داعي، وبدون إشراف طبي مباشر عن الجرعة وعدد الأيام، ولذلك يجب الحذر بشكل كبير عند تناولها، وذلك بحسب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في حديثه لأحد البرامج التليفزيونية.

حسام موافي يحذر من أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

وقال موافي إن هناك أضرارا من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، في حالة تناولها دون الحاجة إليها، أو في ظل عدم وجود مرض ما يستوجب أخذ مضاد حيوي للعلاج، فلا يجوز للمريض أن يتناول دواء بشكل عام دون إشراف طبي، خاصة المضادات الحيوية، حيث إن هناك نظاما محددا لتناولها، ووصف الميكروبات بأنها «انتهازية»، وتنتظر الفرصة مع ضعف المناعة وتهاجم جسم الإنسان.

خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

وبحسب حسام موافي، يتأثر النخاع العظمي المسؤول عن الكرات الحمراء وكرات الدم البيضاء في جسم الإنسان بالإفراط في استخدام المضادات الحيوية، العنيفة تؤثر على كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية: «كرات الدم تعطي فرصة للميكروبات الانتهازية وتسبب الوفاة».

خطر الوفاة بسبب المضادات الحيوية

وأوضح حسام موافي، أن كثرة تناول المضادات الحيوية تؤدي للإصابة بهبوط في نخاع العظم وبالتالي حدوث التهابات نتيجة عدم تكوين كرات دم بيضاء مع الإصابة بالأنيميا مع عدم تكوين كرات دم حمراء وحدوث نزيف في المخ لعدم تكوين صفائح دموية، وبالتالي تحدث الوفاة، وإن بين كل 100 مريض يغسل الكلى 50 مريضا بسبب سواء استخدام الأدوية.