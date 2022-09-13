ألمه يشبه الصعقات الكهربائية.. أسباب وعلاج "عرق النسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن آلام العصب الوركي (عرق النَّسا) لها أسباب عدة تتمثل في الانزلاق الغضروفي وإصابات جسم العمود الفقري وروماتيزم المفاصل والخراجات والكدمات والالتهابات والأورام.

وأوضحت الرابطة أن آلام العصب الوركي تمتد من الظهر فوق الأرداف إلى الساق وأحيانا وصولا إلى الأقدام، وغالبا ما تكون الآلام مبرحة كالصعقات الكهربائية، بالإضافة إلى الوخز والخدر ومظاهر الشلل.

وأضافت الرابطة أنه يتم علاج آلام العصب الوركي وفقا للسبب ودرجة الشدة، مشيرة إلى أن العلاج يشمل العلاج الدوائي كالمسكنات والعلاج الطبيعي والتدليك وتطبيقات السخونة.

وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الجراحة، على سبيل المثال عندما يتسبب الانزلاق الغضروفي في ظهور أعراض خطيرة (مثل مشاكل التغوط أو أعراض الشلل أو الألم الشديد، الذي يصعب علاجه) أو عندما يكون ألم العصب الوركي ناجما عن تضيق القناة الشوكية القطنية.

جدير بالذكر أن العصب الوركي (Nervus ischiadicus) هو أثخن عصب في جسم الإنسان، يمتد على الجزء الخلفي من الفخذ ويتفرع عند مستوى الركبة إلى فرعي أسفل الساق، العصب الشظوي (Nervus peronaeus) والعصب الظنبوبي (Nervus tibialis). ويغذي العصب الوركي عضلات الساق، ومن خلال أجزائه الحسية يقوم بالإبلاغ عن الأحاسيس من الأطراف السفلية إلى الجهاز العصبي المركزي.

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