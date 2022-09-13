للمرأة.. علامات تدل على أن حب زوجك لك قل كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - في بعض الأحيان يمكن للمرأة أن تشعر أن هناك شيئًا ما خطأ دون الحاجة إلى سماعه من شريك حياتها.

إليكِ قائمة من 6 علامات تدل على أن مشاعر زوجك القوية بالحب والعشق قد تلاشت، وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

انتقاد المظهر الدائم:

إذا كان يحبك جدا فإنها يراكِ دائمًا جميلة حتى مع الشعر الفوضوي وحتى في ثوب النوم، لن يلاحظ أن ازداد وزنك، إذا لم تقل ذلك بنفسك.

ولكن إذا أخبرك باستمرار بضرورة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو أشار إلى أنك بحاجة إلى جراحة تجميلية، من الأرجح أن ليس مظهرك هو الذي لا يناسبه، وحتى لو فقدتِ وزنك، فسوف يجد عيوبًا أخرى فيك.

مناقشة أوجه القصور الخاصة بك مع الأصدقاء:

تميل النساء إلى مناقشة المشاكل في العلاقات أو أوجه القصور لدى أزواجهن مع أصدقائهن، بينما يحاول الرجال عدم الحديث عن كل شيء، لا يوجد أحد مثالي، لكن الأشخاص المحبون يركزون على مزايا الشريك بدلاً من العيوب.

إذا سمح شريكك لنفسه بإذلالك علنًا وضحك على أخطائك:

فلا تتوقع شيئًا جيدًا من هذه العلاقة، مثل هذا الشريك لا يحترمك، والاتحاد القوي والموثوق مستحيل بدون الاحترام، من خلال انتقادك مع أشخاص آخرين، يحاول دون وعي أن يثبت للآخرين (ونفسه) أنه خطأك وأنه توقف عن حبك.

موقفه من عاداتك:

تحب النساء الشكوى من تناثر الجوارب الرجالية في جميع أنحاء المنزل، لكن في بعض الأحيان يكون لديهن أيضًا عادات مزعجة أو غريبة، مثل أن تشغل الحمام لمدة ساعتين والتحدث مع الصديقات مدة طويلة، أو ملء خزانة الملابس بأشياء غير ضرورية.

وكقاعدة عامة، يتحملون كل هذا ويلزمون الصمت أو يتفاعلون بروح الدعابة، إذا كان زوجك يدقق باستمرار في كل شيء صغير تفعله ويدلي بتعليقات سلبية حول سلوكك، فهذا يعني أن لا يتحمل منك أي شيء حتى أبسطها.

الاهتمام بقصصك:

أثبت العلماء أن الرجل قادر على الاستماع إلى المرأة بانتباه لمدة 6 دقائق فقط، لهذا السبب يجب في المرة المقبلة التي تخطط فيها لإجراء محادثة مع زوجها، أن تجعلها قصيرة.

الموضوعات التي يصعب على الرجل التركيز عليها هي أشخاص غير مألوفين، والمشاهير والتسوق والأزياء، والوجبات الغذائية وخاصة السؤال الشهير في كل منزل (هناكل إيه بكرة؟)، من الأفضل مناقشة هذه الأنواع من الأشياء مع أصدقائك.

وإذا رأى الرجل أن شيئًا مهمًا بالنسبة لك، فسوف يبذل جهدًا للاستماع إليك باهتمام، حتى لو كان هذا الموضوع لا يثير اهتمامه تمامًا، عندما يحبك، لن يتركك بدون اهتمام، لكن إذا استمر في تغيير الموضوع أو هرب بأعذار مختلفة كلما حاولت التحدث، فربما قلّ حبه لكِ.

موقفه تجاه مشاعرك:

لا يستطيع الرجال إطلاقا تحمل دموع النساء، ومؤخراً كان هناك تفسير علمي بأن دموع الإناث تحتوي على مواد خاصة تقلل من مستوى هرمون التستوستيرون في دم الرجل، ما يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية، لذلك لا تستخدمين البكاء كوسيلة للتأثير على الحبيب في كثير من الأحيان.

في الواقع، عندما تبكي، فإن الشيء الوحيد الذي يريده الرجل هو الهروب وعدم رؤيته، ولكن إذا كان يحبك، فسوف يجمع نفسه ويفعل كل ما في وسعه لمحاولة تهدئتك حتى لو كان سبب بكائك يبدو تافهاً بالنسبة له، وإذا كان لا يحبك، فستكون دموعك سببًا إضافيًا للغضب عليك.

المغازلة:

المغازلة جيدة جدًا للعلاقات، هذه أداة رائعة لإحياء المشاعر والتغلب على الروتين عندما كنتما معًا لفترة طويلة، وإذا كنتِ أرسلتِ 10 صور شخصية مختلفة لشريكك ورد فعله هو التجاهل، فتوقفي عن فعل ذلك، أو ضعي في اعتبارك ما الذي يمكن أن يجعل شريكك يتجاهل ذلك.

اقرأ أيضا

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

لماذا اختارت آمال ماهر فستانا بالأبيض في حفلها بالعلمين؟.. استشاري تكشف

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟