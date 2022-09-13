الامارات | «كورونا» والأنفلونزا الموسمية.. خبراء يحذرون من «الجائحة المزدوجة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبراء في كوريا الجنوبية أمس من وقوع ما يطلق عليه «الجائحة المزدوجة» وهى تفشٍ متزامن لفيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية، خلال فصلي الخريف والشتاء، ودعوا لوضع نظام استجابة طبي لمواجهة مثل هذا التفشي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن أحدث بيانات لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أظهرت أن عدد المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا بلغ 4.7 لكل ألف مريض في الفترة بين 28 أغسطس الماضي والثالث من سبتمبر الجاري.

وتراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، عقب أن وصلت إلى ذروتها وبلغت نحو 180 ألف حالة إصابة يومية في منتصف أغسطس الماضي. وسجلت كوريا الجنوبية 36 ألفاً و938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

مع ذلك، دعت السلطات الصحية المواطنين إلى الالتزام باليقظة، إذ إن البلاد على وشك دخول أول موسم شتاء بدون قواعد التباعد الاجتماعي منذ اندلاع جائحة كورونا.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم من أن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالتزامن من تفشي الأنفلونزا يمكن أن يسبب ارتباكاً بين المواطنين، وينتج عنه ارتفاع سريع في حالات الإصابة الحرجة.