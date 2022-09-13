الامارات | إياد الريماوي يعود إلى دبي أوبرا بـ «ليلة واحدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي أوبرا عن فعاليات شهر أكتوبر المقبل، إذ تستضيف الوجهة برنامجاً من العروض الاستعراضية والموسيقية الأكثر شهرة حول العالم، والتي تناسب مختلف أذواق سكّان دولة الإمارات وزوّارها.

ويعد كلاسيكيات الجاز أحد العروض الموسيقية المميّزة التي تتضّمن مجموعة من مؤلّفات كبار عالم موسيقى الجاز. وفي مطلع أكتوبر المقبل، ستقدّم فرقة دبي أوبرا الكبرى في الحدث الخاص، باقة من أعمال أبرز الفنانين.

وستستضيف دبي أوبرا المسرحية الاستعراضية «فوتلوز»، بعد جولتين ناجحتين وجولة على مسارح ويست إند، ويستند العرض المسرحي إلى فيلم الثمانينات الشهير «فوتلوز». ويتضمن البرنامج خمسة عروض للمسرحية الغنائية على مدار أربعة أيام من الخامس وحتى الثامن من أكتوبر المقبل، مع عرض إضافي في اليوم الأخير.

وبعد النجاح الذي حقّقه حفله الموسيقيّ «رسائل حبّ من دمشق» في دبي أوبرا، ومشاركته الخاصة في «إكسبو 2020 دبي»، يعود الملحن والموسيقي إياد الريماوي إلى دبي أوبرا في حفل موسيقي بعنوان «ليلة واحدة في دبي أوبرا»، في 15 أكتوبر.

كما ستعود فرقة ترافيس إلى دبي أوبرا في حفل يتضمّن كامل أغنيات ألبومها الكلاسيكي The Invisible Band، احتفالاً بمرور 20 عاماً على إطلاق الألبوم.

وفي تحيّة للفنانة إديث بياف في الذكرى الـ60 لوفاتها، يصطحب استعراض «بياف! لو سبكتاكل» الجماهير في احتفال موسيقيّ بحياة النجمة الفرنسية ومسيرتها المهنية في 22 أكتوبر.

وستستضيف خشبة دبي أوبرا أيضاً «ريفردانس.. عرض الذكرى الخامسة والعشرين»