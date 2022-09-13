الامارات | زووم.. على العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جسر البوابة وجبل فوجي

شوتشوان لو ■ الصين / يُعتبر جبل فوجي أشهر جبلٍ في اليابان، وجسر بوابة خليج طوكيو أيضاً من رموز عاصمة اليابان. والمكان الوحيد الذي يُمكن فيه رؤية كل من جسر البوابة وجبل فوجي، هو شاطئ «مايهاما» في محافظة «تشيبا» حيث تتألّق قمة جبل فوجي الجليدية والإطار المعدني للجسر معاً.

جبل فوجي هو رمز للنبل والنقاء والتفرّد في الثقافة اليابانية. أما جسر البوابة، فيرمز إلى الاتصال والتواصل.

«السوتولين» المُعمّر

لويس ليونز ■ المكسيك / إن السوتولين «Sotolín»، هو الاسم الذي تُعرف به شجرة Beaucarnea gracilis في المكسيك، هو نباتٌ مستوطن في محمية Tehuacán-Cuicatlán Biosphere، وهي محمية طبيعية ذاتُ مناخٍ جافٍ جداً.

تمكّنت الشجرة من التكيّف مع الظروف الصعبة، حيث تتراكم المياه في جذعها السميك للبقاء على قيد الحياة في موسم الجفاف. يُقدَّر عمر الأشجار في الصورة بأكثر من ألفي عام.