«صحة الأم والجنين»: نستهدف الكشف عن علامات الخطورة لدى السيدات الحوامل

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، إنّها تأتي في سلسلة المبادرات الرئاسية تحت المبادرة الأشمل والأعم «100 مليون صحة»، حيث تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تنتقل من السيدة الحامل إلى الجنين.

المبادرت تستهدف الكشف على أي علامات خطورة

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري: «المبادرة تستهدف أيضا الكشف على أي علامات خطورة قد تظهر على السيدة أثناء الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر وأي مشكلات صحية تؤثر على صحة السيدة والجنين».

الحفاظ على سرية المصابات

وتابع المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين: «لدينا نظام معلومات يحافظ بشكل كامل على السرية والخصوصية للحالات المصابة، وفي حالة إصابة أي سيدة بأي مرض من هذه الأمراض يتم تسجيله على السيستم التي يحتاج إلى التعامل معه وتقديم الخدمة سواء الفحوص وصرف العلاج وكل الإجراءات المختلفة».

وأشار الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، إلى أنها غطت كل محافظات الجمهورية منذ نهايات عام 2020، بواقع يزيد عن 4 آلاف مركز ووحدة رعاية صحية أولية للكشف عن هذه الأمراض، وأنه جرى فحص أكثر من 1.5 مليون سيدة.

وأكد أن جميع الأمهات التي تم اكتشافها مصابة بفيروس «ب» والإيدز ومرض الزهري، استطعنا أن نحمي كل أجنتهن من انتقال العدوى، وبخاصة من الإيدز والزهري.