طريقة عمل الكنافة بالمانجو بدون كريمة في البيت.. خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكنافة واحدة من الحلوى الشهيرة للمطبخ الشرقي بشكل عام والمصري بشكل خاص، والمعمولة بالكريمة كانت من أكبر الحلويات التي تميز بها المصريون، وفيما يلي طريقة عمل الكنافة بالمانجو في البيت بدون كريمة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بدون كريمة

وشرحت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل الكنافة بالمانجو بدون كريمة في البيت وهي كما يلي:

كوب من السكر الناعم البودر.

نصف كـوب من عصير المانجو والحليب البودرة المجفف.

3/4 كـوب من السمنة او الزبدة.

نصف كيلو كنافة.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو بدون كريمة

توضع الكنافة وهى لينة قليلا مع السمنة في وعاء على النار.

تخلط المكونات بملعقة خشبية كبيرة حتى تحمص الكنافة.

تترك الكنافة حتى تبرد تماما، ويضاف عليها كوب من السكر البودرة والحليب البودرة وعصير المانجو.

تقشر مالنجو وتقطع شرائح منها إلى مكعبات صغيرة الحجم، ويفضل أن تكون المانجو صلبة قليلا وليست لينة.

يوضع خليط الكنافة بالعصير والحليب والسكر في طبق التقديم البايركس ويضغط عليها، ويمكن تركها هكذا، توزع عليها قطع المانجو على الوجه.

يمكن إضافة جيلي المانجو للتزيين، وتوضع في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.