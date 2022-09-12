مؤسس «أمهات مصر»: انتظام الطلاب في المدارس أولى خطوات تطوير التعليم

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن عودة الطلاب إلى المدرسة وانتظامهم في الحضور سيكون أولي الخطوات الرئيسية والأساسية لعملية تطوير المنظومة التعليمية، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عنها.

وأضافت «عبير»، في تصريحات صحفية، أن المدرسة هي أساس العملية التعليمية لأنها تضم الطالب والمعلم، وإذا التزم المعلم بالشرح الوافي داخل الفصل واستوعب الطالب شرحه وفهم جيدا الدرس لن يلجأ إلى الدروس الخصوصية: «لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المعلمين، بحيث يتم تكريم المعلم الملتزم بعمله وعقاب غير الملتزم، ونفس الأمر على الطلاب أن يتم عقاب الطلاب غير الملتزمين في الحضور للمدرسة».

عبير أحمد: لابد من عودة مبدأ الثواب والعقاب.. وقرارات الوزير «بارقة أمل»

وأكدت «عبير»، على ضرورة قيام مديري المديريات والمدارس بالمتابعة الدورية على الفصول والتأكد من التزام جميع أطراف العملية التعليمية، متمنيه أن يشهد العام الدراسي الجديد انضباط وانتظام للطلاب والمعلمين داخل الفصول وأن يكون عاما هادئا مستقرا، لافته إلى أن قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد الدكتور رضا حجازي تعتبر «بارقة أمل» لتحقيق ذلك.