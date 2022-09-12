لا تتوقع.. طعام شهير في كل بيت قد يسبب الفشل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تستعين معظم ربات البيوت بمواد غذائية أساسية لا غنى عنها في المطبخ، رغم أن الإفراط في وضعها على الأطعمة قد يسبب مشاكل صحية خطيرة.

والحديث هنا بالتحديد عن مكعبات مرقة الدجاج، التي تستخدمها معظم ربات البيوت عند إعداد الطعام كبديل لـ"شوربة اللحم أو الفراخ"، حيث كشف موقع times of india، أن الإفراط في تناولها قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، لعل أبرزها الفشل الكلوي.

وأشار الموقع إلى أن مرقة الدجاج، تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، إضافة إلى المواد الحافظة ومساحيق الدهون المستحلبة والسكر وصمغ الغوار والنشا، وبالتالي فإن الإفراط في تناولها، قد يسبب الفشل الكلوي.

أضرار أخرى قد يسببها الإفراط في تناول مرقة الدجاج:

الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الداء السكري لاحتوائها على نسبة من الدهون.

نتيجة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح والتوابل، فهي تؤدي إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم.

يؤدي الإفراط في استخدامها أيضا إلى تراكم السموم في الجسم.

تدمير الخلايا العقلية، وبالتالي زيادة الإصابة بمرض ألزهايمر.

حدوث اضطربات في القلب، التهاب المعدة، اضطربات الجهاز البولي من الأضرار التي تسببها مرقة الدجاج.

تحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، وهو محسن للنكهة والافراط في استهلاكه يؤدي إلي زيادة الوزن وبالتالي الإصابة بالسمنة.

يمكن أن تؤثر على القدرة البصرية للإنسان، نظرا لاحتوائها على مادة غلوتامات أحادية الصوديوم.

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