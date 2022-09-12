هل شرب الشاي بعد الأكل "يقتل الحديد" فعلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتاد كثيرون على تناول الشاي عقب الانتهاء من الطعام مباشرة، اعتقادا منهم أنه يحسن عملية الهضم، في حين يتجنب البعض هذه العادة للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأطعمة.

ويبقى السؤال هل شرب الشاي بعد الأكل مضر أم مفيد، وما الوقت المناسب لتناوله؟.

وفقا لما جاء في موقع healtline، فإن أضرار شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة عديدة، ومنها:

- تقليل امتصاص عناصر مهمة بالجسم

لاحتواء الشاي على مركبات تتحد مع الحديد الموجود في الغذاء، ما يزيد من خطر الإصابة بنقصه.

ويتسبب شرب الشاي بعد الطعام مباشرة في تقليل قدرة المعدة على امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة والموجودة بالأطعمة، وأبرزها عنصر الحديد، كما يتداخل أيضا مع امتصاص عنصر مهم يحتاجه الجسم يوميا، وهو الكالسيوم.

- يقلل البروتين في جسمك

وذلك بسبب حمض التانيك الموجود في أوراق الشاي، الذي يمنع الامتصاص السليم للبروتين والحديد من الطعام، ما قد يشكل مخاطر صحية خطيرة على المدى الطويل.

- عسر الهضم

قد يتسبب شرب الشاي بعد الأكل مباشرة في مشكلة عسر الهضم.

- زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام

تناول الشاي بعد الأكل يتسبب في امتصاص الكالسيوم من الجسم، ممّا يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ولذلك ينصح بأن لا تزيد كمية الشاي يومياً عن 3 أكواب.

- زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي تناول الشاي بعد الغداء إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون منه.

- التعرض للإجهاض

يزيد الكافيين بعد تناول الطعام من خطر الإجهاض، أو متلازمة موت الرضيع المفاجئ بالإضافة إلى مخاطر أخرى، ومنها: أعراض انسحاب الكافيين لدى الأطفال حديثي الولادة، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة، وذلك لأنه يمنع الجسم من الاستفادة بالعناصر الغذائية الموجودة فيه.

- زيادة سرعة نبضات القلب

يؤدي تناول الشاي بعد الطعام مباشرة إلى ارتفاع في معدل نبضات القلب عن مستواها الطبيعي، لذلك يجب التقليل من شربه في حال كان التأثير كبيراً.

- زيادة الوزن

الإفراط في تناول الشاي بعد الأكل يؤدي إلى استهلاك المزيد من السكر في اليوم، وبالتالي احتواء الجسم على الكثير من السعرات الحرارية، ما يعزز زيادة الوزن.

- أفضل وقت لتناول الشاي

من الأفضل شرب الشاي بعد الطعام بساعة أو ساعتين على الأقل، ولكن مع ضرورة تناوله بكميات قليلة.

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