استشاري: الساعة البيولوجية تتأثر بالإضاءة والشاشات خطر على مخ الأطفال

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الدكتورة مها خليفة، استشاري التغذية العلاجية، إن الساعة البيولوجية لجسم الإنسان تعتمد على كمية الإضاءة التي يتعرض لها خلال اليوم، من خلال مستشعرات تعمل على مدار اليوم في استقبال الإضاءة، لافتة إلى أن إضاءة الشمس لها الأفضلية في التعامل مع جسد الإنسان وتعمل على تنسيق حركة الهرومونات في مخ الإنسان ليبدأ العمل بالنهار والهدوء ليلا.

خطورة شاشات التلفزيون على الأطفال

وأوضحت «خليفة» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوي حسن، والمذاع على فضائية «dmc»، أن التعرض لشاشات التلفزيون والكمبيوتر لوقت طويل له أثر سلبي على مخ الإنسان وساعته البيولوجية، ولابد من الابتعاد عن الموبايل قبل النوم بساعتين على الأقل، مؤكدة أن أشعة الشاشات المتواصلة تؤثر على نمو المخ لدى الأطفال.

نمط الحياة الصحية للكبار والأطفال

وأشارت الدكتورة مها خليفة، إلى أن هناك 85% من المخ يتكون عند الطفل في عمر الـ3 سنوات، موضحة أن التغذية تشمل نمط الحياة الصحية والتي تؤثر على وزن الطفل ونموه واحتمالية إصابته بأمراض مزمنة، وهناك عدة عوامل يتعرض لها الطفل تؤثر على نمو المخ والحالة المزاجية وسلوكيات الطفل، وتبدأ من عدم تناول طعاما صحيا وإدخال مقليات وسكريات بشكل كبير في نظام الطفل الغذائي.

يذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.