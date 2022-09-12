أخصائية تغذية تقدم وصفة المشروب الأخضر لإنقاص الوزن والتخلص من المياه

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة سماح سليمان، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك الكثير من العصائر الطبيعية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم، وتساعد في إنقاص الوزن والتخلص من المياه الزائدة، وخاصة المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي ومنها السبانخ والليمون، فضلا عن المشروب الأخضر المكون من «الكرفس، البقدونس والسبانخ».

أهمية البنجر لأمراض القلب

وأوضحت «سليمان»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوي حسن، والمذاع على فضائية «dmc»، أن البنجر مليء بالفوائد مثل الحديد ويعالج أمراض القلب والشيخوخة، لافتة إلى أن نسبة السكر فيه ليست عالية ويساعد في ظبط مستويات السكر في الدم.

سموزي البنجر والسبانخ

وعن فوائد العصائر أشارت إلى أن سموزي البنجر والسبانخ والليمون والعسل، له فوائد عالية جدا وتضاعف من امتصاص نسبة الحديد وتحسن من أداء الجسم، وقدمت وصفة أطلقت عليه المشروب الأخضر وهو عبارة عن خليط من الكرفس والبقدونس والسبانخ، موضحة أن المشروب الأخضر يساعد علي طرد المياه الزائدة من الجسم ويزيد من حاجتنا لشرب المياه ومن الممكن أن نتناوله مرة واحدة في اليوم.

مأكولات مضرة لصحة الإنسان

وتحدثت «سماح»، عن المأكولات التي يجب أن نتجنبها لأنها من الممكن أن تتسبب في تخزين الماء في الجسم قائلة: «المعلبات لما فيها من مواد حافظة وأيضا نسب الملح العالية والوجبات السريعة ونصحت بالاتجاه لطعام المنزل».

يذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.