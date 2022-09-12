لايف ستايل

طريقة عمل مقرمشات الروستيكا اللذيذة في المنزل.. تخلصك من المواد الحافظة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مقرمشات

تمتلئ أكياس المقرمشات للأطفال بالمواد الحافظة، وهي واحدة من أكثر الأشياء الضارة على صحة الطفل، ولذلك يجب تقليلها قدر الإمكان، حضري مقمرمشات الروستيكا الشهيرة للأطفال بطريقة سهلة وسريعة وتخلصي من الأطعمة الصناعية والمواد الحافظة.

طريقة عمل مقرمشات الروستيكا

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كيلوجرام دقيق ذرة.

ربع لتر ماء دافئ.

مقدار زيت مناسب.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

116760f4fa.jpg

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربي يوضع الملح مع الذرة والزبدة وتخلط جيدًا قبل وضع الماء والزيت ونستمر في الخفق لتجانس المزيج.

توضع العجينة على سطح مستوي ونجعلها بسمك رفيع مع التقطيع حسب الرغبة.

وفي صاج الفرن نرص العجين ونضعه في الفرن ربع ساعة.  

7a5413f829.jpg

مقرمشات الروستيكا بالدقيق

4 ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة نشا

بيضة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة خل

50227c4d46.jpg

طريقة التحضير مقرمشات الروستيكا بالدقيق

مزج جميع المكونات جيدًا ليصبح العجين أقل سمكًا من قوام الكيكة.

شكلي العجين بالطريقة التي تفضلينها واقليه في زيت ساخن غزير.

يمكن إضافة النكهات المختلفة بعد ذلك.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا