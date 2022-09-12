طريقة عمل مقرمشات الروستيكا اللذيذة في المنزل.. تخلصك من المواد الحافظة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تمتلئ أكياس المقرمشات للأطفال بالمواد الحافظة، وهي واحدة من أكثر الأشياء الضارة على صحة الطفل، ولذلك يجب تقليلها قدر الإمكان، حضري مقمرمشات الروستيكا الشهيرة للأطفال بطريقة سهلة وسريعة وتخلصي من الأطعمة الصناعية والمواد الحافظة.

طريقة عمل مقرمشات الروستيكا

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كيلوجرام دقيق ذرة.

ربع لتر ماء دافئ.

مقدار زيت مناسب.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربي يوضع الملح مع الذرة والزبدة وتخلط جيدًا قبل وضع الماء والزيت ونستمر في الخفق لتجانس المزيج.

توضع العجينة على سطح مستوي ونجعلها بسمك رفيع مع التقطيع حسب الرغبة.

وفي صاج الفرن نرص العجين ونضعه في الفرن ربع ساعة.

مقرمشات الروستيكا بالدقيق

4 ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة نشا

بيضة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة خل

طريقة التحضير مقرمشات الروستيكا بالدقيق

مزج جميع المكونات جيدًا ليصبح العجين أقل سمكًا من قوام الكيكة.

شكلي العجين بالطريقة التي تفضلينها واقليه في زيت ساخن غزير.

يمكن إضافة النكهات المختلفة بعد ذلك.