«الستات مايعرفوش يكدبوا» يحيي ذكرى بليغ حمدي: «كان بيسجل ألحانه على كُم القميص»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

29 مرت على وفاة الموسيقار العبقري بليغ حمدي، الذي ترك بصمات كثيرة في مجال الفن، لذلك أحيا برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري، ذكرى رحيله، حيث وافته المنية في الثاني عشر من سبتمبر عام 1993م.

«بليغ حمدي» من أهم مؤلفي الموسيقى

وقالت الإعلامية منى عبدالغني، إن بليغ حمدي من أهم مؤلفي الموسيقى الذين تركوا بصمة كبيرة جدا في عالم الفن، حيث تعاون مع كبار النجوم، من بينهم أم كلثوم وصباح والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وغيرهم: «كان بيسجل أي لحن على أي حاجة فاضية قدامه، ممكن تكون ورقة أو علبة كبريت أو كُم القميص».

وأضافت: «آخر تتر له كان أغنية اللي بنى مصر للفنان الكبير علي الحجار الذي ترك أثرا كبيرا في نفوس محبيه، وفي يوم وفاته، أعلنت الخبر تحت عنوان مات ملك الموسيقى ولكنه يعيش بفنه وأغانيه الحلوة والرائعة، نقول إيه ولا إيه على الألحان الجميلة، قاعدين مستمتعين بالموسيقار بليغ حمدي".

بليغ حمدي كان عبقريا

من ناحيتها، قالت الإعلامية هبة الأباصيري، أن بليغ حمدي كان عبقريا: «أي أغنية نسمعها لأي مطرب من مطربي الزمن الجميل بنبقى عارفين إنها لبليغ حمدي حتى لو مكنتش خبير في الموسيقى، لأن في سِحر في المزيكا الخاصة به وألحانه، ولا ننسى صباح وفايزة أحمد ووردة وأم كلثوم والنقشبندي صاحب مولاي».

وفي وقت سابق، أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المستقيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بليغ حمدي لو كان حيا إلى اليوم كان سيقدم وسيطور الموسيقى بشكل لا مثيل له، لأنه كان متطورا عن جيله والأجيال السابقة.