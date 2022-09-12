الامارات | الظبي المهيري.. طفلة إماراتية تحصل على لقب أصغر ناشرة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الطفلة الإماراتية الظبي المهيري اسمها كأصغر ناشرة في العالم باللغتين العربية والانجليزيه بموسوعة غينيس للأرقام القياسية بعمر 7 سنوات.

ونالت الظبي اللقب بعد أن تم بيع 1000 نسخه من كتابها الذي يحمل عنوان ( كانت لدي فكرة ).

وبينت الظبي أن سبب اختيارها هذا العنوان يعود إلى أنها كانت تفكر كيف تجعل اقربائها يحبون القراءه كما هي تفعل. وجاء حلمها في تحقيق رقم قياسي لإلهام الأطفال حول العالم كي يسعوا لتحقيق اهدافهم. يذكر أن الطفلة الظبي أطلقت مبادرة (كتب من الأطفال إلى الأطفال) والتي فيها تبنت مواهب اصدقائها لكي تنشر لهم قصصهم وكتاباتهم الخاصه والتي ستبصر النور قريبا. ومن أحد أهم اهداف هذه المبادره هي ايصال صوت الطفل وتعبيره الذي يلامس شعوره إلى الاطفال حول العالم ليجعل من الكتابه بارقة أمل ونهوض جيل جديد من الكتاب والناشرين الصغار.