مرض صامت.. علامات تحذيرية لهشاشة العظام لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

مع تقدمنا ​​في العمر، تخضع أجسامنا لتغييرات يمكن أن تزيد من مخاطر بعض المشكلات الصحية، أحد هذه الحالات هو هشاشة العظام، وهو نوع من أمراض العظام يصيب ملايين الناس في العام الواحد.

يتميز المرض بانخفاض كثافة العظام وانخفاض القدرة على إعادة بناء العظام بأسرع ما يمكن أن تفقده، مع تقدم الحالة، تصبح العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور.

والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام هم من النساء البالغات فوق سن الخمسين، ويتعرض رجل واحد من بين كل أربعة يبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر لكسر في العظام بسبب هشاشة العظام، وفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الأمريكية.

يشار إلى هشاشة العظام على أنه "مرض صامت" لأن الكثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون به حتى كسر العظام، فإن الانتباه إلى العلامات التحذيرية يمكن أن يساعدك على اكتشاف الإصابة في وقت مبكر، وإدارة الأعراض لتجنب الإصابات وتلف العظام الذي لا يمكن إصلاحه.

فيما يلي بعض العلامات التي قد تدل على فقدان كثافة العظام نتيجة ترقق العظام، كما أورد موقع "healthdigest".

مفاصل الفك الصدغي:

أشارت دراسة حديثة ظهرت في مجلة علم أمراض الفم والوجه والفكين إلى أن الأشخاص المصابين بهشاشة العظام غالبًا ما يعانون من مشاكل في مفاصل الفك الصدغي (TMJ) وقد تكون وظائف الفك محدودة.

انحسار اللثة:

على الرغم من أن انحسار خط اللثة قد لا يبدو كما لو كان مرتبطًا بهشاشة العظام، إلا أنه قد يكون علامة حمراء تدل على وجود كثافة عظام منخفضة، وفقًا لمراجعة بحثية نُشرت في مجلة طب الأسنان بجامعة طهران للعلوم الطبية، يبدو أن هناك علاقة بين هشاشة العظام وحدوث أمراض اللثة، وهو شكل متقدم من أمراض اللثة يمكن أن ينتشر إلى الأنسجة الموجودة أسفل اللثة والأسنان، بما في ذلك عظم الفك، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

أظافر هشة:

عندما تبدأ الهرمونات في التقلب والتلاشي أثناء انقطاع الطمث، تعاني العديد من النساء من تغيرات في أظافر أصابعهن وأظافرهن، غالبًا ما تصبح الأظافر هشة وتميل إلى الكسر والانقسام والتشقق خلال هذا الوقت، في حين أن ضعف الأظافر أمر شائع مع تقدم الرجال والنساء في العمر، يمكن أيضًا ربط الانخفاض المستمر في هرمون الاستروجين بفقدان كثافة العظام وزيادة احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.

يلعب الإستروجين دورًا أساسيًا في التطور الجنسي للمرأة والصحة الإنجابية، ومع ذلك، فإن انقطاع الطمث هو عملية انتقال طبيعية تنطوي على انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين عندما تصل النساء إلى نهاية سنوات الخصوبة.

كسور الضغط المتكررة:

واحدة من العلامات الأكثر وضوحًا على أن صحة عظامك تتدهور هي الكسور والكسور المتكررة، يمكن أن تصبح الأنشطة التي كانت سهلة أو روتينية في يوم من الأيام خطيرة بسبب ضعف العظام وقلة الحركة، قد يصاب بعض الأشخاص بكسور انضغاطية في فقراتهم ناتجة عن الضغط على العظام المتدهورة بسبب هشاشة العظام.

فإن السبب الأكثر شيوعًا لكسور الانضغاط هو هشاشة العظام، بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الكسور الانضغاطية المرتبطة بهشاشة العظام يعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بها، عندما تفقد العظام كثافتها وتصبح أكثر هشاشة مع تقدم المرض، يمكن أن يكون وزن جسمك كافيًا لكسر العظام في العمود الفقري.

تشمل بعض أعراض كسر الانضغاط آلام الظهر عند الوقوف أو الانحناء أو الالتواء، وانخفاض الطول، وضعف الوضعية، والتنميل، والوخز، ومشاكل في المشي، ومشاكل في التحكم في الأمعاء والمثانة.

ضعف العضلات وقلة الحركة

إذا كنت تشك في إصابتك بهشاشة العظام، فعليك الانتباه إلى قوة عضلاتك وتحملك للنشاط، وفقا لدراسة نشرت في هشاشة العظام الدولية، هناك علاقة بين تدهور العضلات وفقدان العظام.

يمكن أن يؤدي ترقق العظام إلى كسور في العمود الفقري، وكسر في الوركين، وكسور أخرى في العظام، ما قد يسبب ألمًا شديدًا يحد من الحركة والوظيفة العضلية الهيكلية، نتيجة لذلك، تبدأ ألياف العضلات في التدهور وحتى الضمور عندما تصبح العظام أكثر هشاشة.

تفاقم مشكلة التوازن:

وفقًا لمراجعة في مجلة جمعية فورموسان الطبية، فإن علامة التحذير الأخرى لفقدان العظام وهشاشة العظام المحتملة هي تفاقم مشكلة التوازن أو السقوط المتكرر.

وجد الباحثون أن فقدان التوازن بشكل متكرر قد يكون مرتبطًا بضعف العضلات وانحناء العمود الفقري بسبب انخفاض كتلة العظام، حيث تظهر الدراسة أيضًا أن الانحناء العلوي الأكثر وضوحًا في العمود الفقري، والمعروف باسم الحداب، يمكن أن يضعف الحركة عن طريق تقليل خطوات الشخص وسرعة المشي والقدرة على صعود السلالم بسبب ضعف التوازن، كما أنه يزيد من خطر السقوط الذي قد يؤدي إلى كسور العظام، خاصةً عندما تتأثر قوة العظام وكثافتها، يُلاحظ الحداب بشكل شائع لدى المصابين بهشاشة العظام.

قبضة اليد الضعيفة:

شارك مقال نُشر في مجلة جراحة العظام أن قبضة اليد الضعيفة لدى النساء اللواتي مررن بسن اليأس يمكن أن يشير إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام ، وهو عامل خطر قوي للإصابة بهشاشة العظام.

اختبر الباحثون في الدراسة العديد من النساء بعد سن اليأس من مختلف الأعمار لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين قوة القبضة وكثافة المعادن في العظام ومستويات فيتامين د، أظهرت النتائج أن النساء

اللائي أظهرن قوة قبضة أضعف كان لديهن أيضًا كثافة معادن أقل بكثير في العمود الفقري والرقبة والوركين، ووجدت الدراسة أيضًا وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين (د) وضعف كثافة المعادن في العظام.

قد يرغب الأفراد الذين يجدون أن قوة قبضتهم قد ضعفت بمرور الوقت في التحدث إلى أطبائهم حول اختبار كثافة المعادن في العظام. قد تكون قادرًا على الإصابة بهشاشة العظام مبكرًا والعمل مع مقدمي الرعاية الصحية لإبطاء فقدان كتلة العظام والتأثيرات الأخرى للمرض.

فقدان الطول:

يمكن أن يخبرك طولك بالكثير عن صحة عظامك، في حين أنه من المتوقع حدوث بعض فقدان الطول أثناء عملية الشيخوخة الطبيعية، فإن فقدان أكثر من 1.5 بوصة يشير إلى أن السبب قد يكون أكثر خطورة، كما أوضح برنامج NYS للوقاية من هشاشة العظام والتعليم.

عندما تفقد العظام كثافتها وتصبح أكثر عرضة للكسر بسبب هشاشة العظام، فإنها تؤثر عادة على فقرات العمود الفقري، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بهشاشة العظام من كسور انضغاطية في العمود الفقري تتسبب في فقدان الطول بعدة بوصات في بعض الحالات.

ومع ذلك، فإن كسور العمود الفقري ليست هي الرابط الوحيد بين هشاشة العظام وطولك، وجدت الدراسات أيضًا روابط بين انخفاض كثافة المعادن في العظام في عظام الورك وانخفاض الارتفاع بمقدار 2 بوصة أو أكثر.

مشاكل في التنفس:

يمكن أن تتسبب العديد من الحالات الصحية والعوامل الخارجية في ضيق التنفس، ومع ذلك، فإن صعوبة التنفس يمكن أن تكون أيضًا من مضاعفات تدهور العمود الفقري والانحناء الناجم عن هشاشة العظام، عند وجود مشاكل في التنفس مصحوبة بعلامات تحذيرية أخرى لهشاشة العظام، فقد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة فاحصة على صحة عظامك.

وفقًا لدراسة نُشرت في Clinical Medicine Insights: الدورة الدموية والجهاز التنفسي والطب الرئوي، أو الحداب المتقدم، أو انحناء العمود الفقري الصدري العلوي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض كثافة العظام وهشاشة العظام، يمكن أن يضعف وظائف الرئة بعدة طرق.

آلام الظهر المزمنة:

من السهل الافتراض أن آلام الظهر قد تكون العلامة الأولى لهشاشة العظام، ومع ذلك، فإن العظام الضعيفة والهشة بشكل عام ليست مؤلمة حتى يحدث كسر، حتى مع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر استراحة طفيفة في شكل إزعاج ملحوظ

ومع ذلك، فإن مراجعة نشرت في Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism تشارك أن كسور الانضغاط المتكررة للفقرات يمكن أن يكون لها تأثير مؤلم طويل المدى على الجسم، وفقًا للبحث، يمكن أن تسبب كسور عظام العمود الفقري ألمًا يؤدي في النهاية إلى التحسس المركزي، وهو زيادة في حساسية الخلايا العصبية في العمود الفقري.

تؤكد نتائج الدراسة أن الألياف العصبية الحسية للعظام يتم تعديلها وحساسيتها مع تقدم هشاشة العظام، مما يتسبب في ألم مزمن وشديد يتجاوز آلام الظهر المتوسطة.

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