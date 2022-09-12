محصل تذاكر يصفع راكبا ويطرده من الأتوبيس - كيف كان رد فعله؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو لمحصل تذاكر داحل إحدى الحافلات وهو يصفع راكبًا ويطرده من السيارة بشكل مهين.

وفي مقطع الفيديو المتداول، شوهد المحصل وهو يصفع الراكب ويركله عندما نزل من الحافلة من الباب الخلفي، ما يجعل الراكب يسقط على الأرض، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

وقع الحادث في محطة للحافلات في Puttur Taluk في منطقة داكشينا كانادا بالهند، إذ أصدرت سلطات المؤسسة تحقيقًا تأديبيًا بحق عامل الباص وأوقفته عن العمل، وقيل إن سلوك المحصل اللاإنساني يرجع إلى أن المسافر كان في حالة سكر.

ونشر أحد مستخدمي "تويتر" مقطع الفيديو، قائلاً: "عمل غير إنساني من مشغل حافلات في إيسوارامانجالا، ركل السائق الراكب ودفعه الى الطريق".

وقالت الشركة التابع لها الباص في بيانها: إنه على الرغم من نقل التدريب والمعرفة إلى الطاقم، للتصرف بلطف مع الركاب، فإن هذا الحادث المؤسف وقع"، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد الطاقم المسؤول عن أي حادث من هذا القبيل.

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