أفكار أكلات سريعة بالميكروويف في دقائق



محمد اسماعيل - القاهرة - يعد الميكروويف أحد أسهل أدوات الطهي، وبهذا لا نقصد فقط إعادة تسخين الطعام.

إلى جانب سهولة الاستخدام، فإن الميزة الرائعة الأخرى للطهي في الميكروويف هي توفير الوقت، إنها أسرع طريقة لتحضير طعام لذيذ ومختلف.

لذا إذا كنت مبتدئًا في المطبخ، أو لديك ضيوف غير متوقعين، أو لا ترغب في قضاء الكثير من الوقت في الطهي، فإن الميكروويف هو "فارسك" في المطبخ.

قبل محاولة الطهي باستخدام الميكروويف، نقدم لك دليلًا مهما للحفاظ على عُمر الجهاز الذي أصبح لا غنى عنه في المطبخ.

- تأكد من وضع الطبق في وسط الصينية الزجاجية واستخدم أواني الميكروويف فقط، ولا بأس في استخدام المناشف الورقية والورق المقوى والورق المقاوم للشحوم.

- استخدم طبقًا أكبر قليلاً، خاصةً إذا كنت تخبز لأن ما تصنعه سيتوسع. لا تستخدم أبدًا المعدن لأنه قد يتسبب في شرارة الميكروويف.

- لا تترك الطبق مفتوحًا إذا كنت تطبخ شيئًا به صلصة لأنه سيتناثر.

- تجنب استخدام من كل ما هو معدن داخل الميكروويف سواءً كانت ملاعق أو أطباق أو ورق الألمنيوم.

- توقيت الطهي يعتمد على طاقة الميكروويف وضبط درجة حرارته، ويمكن الاسترشاد بالوصفة المكتوبة للأكلات مع ملاحظة الطعام أثناء الطهي.

وهناك الكثير من الأشياء الرائعة التي يمكن للميكروويف القيام بها ولإثبات ذلك، اخترنا بعض وصفات الميكروويف الرائعة للغاية، ولكن قبل استعراض ذلك نرشح لك أبرز وأفضل أنواع "الميكروويفات" الموجودة بالأسواق بأسعارها، وذلك عبر موقع التسوق الإلكتروني "أمازون"، وهي الأكثر مبيعًا والأعلى تقييمًا على الموقع.

فيما يلي قائمة بـ13 وصفة سهلة للميكروويف يمكنك تجربتها في المنزل:

1. المكرونة والجبن

وقت التحضير: 5 دقائق

مكونات الوجبة:

نصف كوب مكرونة

نصف كوب ماء

3 ملاعق كبيرة حليب

ملح للتذوق

فلفل

ربع كوب جبن شيدر مبشور

الثوم (اختياري*

التحضير:

اخلطي المعكرونة والماء والملح في كوب صالح للميكروويف.

ضبط الميكروويف لمدة 2-3 دقائق، ثم يقلب.

نضيف الحليب والجبن والملح والفلفل ثم يقلب.

تشتغيل الميكروويف لمدة 30 ثانية أخرى، يقلب ويزين برش الثوم.

2. عجة في كوب

وقت التحضير: 3 دقائق

مكونات الوجبة الواحدة:

2 بيض

½ فلفل رومي مقطع إلى مكعبات

شريحتان من اللحم، مقطع إلى مكعبات

نصف كوب سبانخ طازجة

ملح

فلفل

التحضير:

امزج جميع المكونات في كوب يمكن تسخينه في الميكروويف.

اطبخي لمدة 2-3 دقائق، مع التأكد من عدم فقاعات البيض. قلبه في منتصف عملية الطهي.

3. دجاج كاساديلا

وقت التحضير: 4 دقائق

مكونات الوجبة الواحدة:

2 تورتيلا طحين متوسط

كوب شرائح دجاج، أو دجاج مبشور ومطبوخ

½ فلفل رومي مقطع إلى مكعبات

1 ملعقة طعام توابل تاكو

ربع كوب جبن شيدر مبشور

التحضير:

ضعي التورتيلا في الميكروويف في طبق حتى تصبح مقرمشة قليلاً. سوف تجف قليلاً لأنها تبرد.

اخلطي الدجاج والفلفل وتوابل التاكو في وعاء حتى تمتزج جيدًا، ثم اطهي لمدة 1-2 دقيقة حتى يصبح الفلفل طريًا.

يُوزّع المزيج بالتساوي على قطعة تورتيلا، ويُغطّى بالتساوي بالجبن، ثم يُغطّى التورتيلا الأخرى.

يُطهى لمدة 30 ثانية إلى دقيقة أخرى، يُقطّع إلى شرائح، ثم يُقدّم.

4. البطاطس

وقت التحضير: 10 دقائق

مكونات الوجبة الواحدة:

1 حبة بطاطس مغسولة

1 ملعقة طعام زيت

ملح

2 شرائح لحم مقدد

ربع كوب جبن شيدر مبشور

كريمة حامضة للتقديم

الثوم الطازج، للتقديم

التحضير:

اصنع ثقوبًا في البطاطس بالشوكة، ثم افركها بالزيت والملح.

ضعي شرائح اللحم المقدد في نفس الطبق مثل البطاطس، واتركيها في الميكروويف لمدة 7-9 دقائق حتى يصبح اللحم المقدد مقرمشًا والبطاطس طرية. تأكد من أن اللحم المقدد لا يحترق.

فتت اللحم المقدد بعد أن يبرد.

قطعي البطاطس إلى نصفين ثم استخدمي شوكة لتقليب البطاطس من الداخل.

رشي الجبن على الوجه ثم ضعيه في الميكروويف لمدة 30 ثانية أخرى.

يُغطى بالكريمة الحامضة وقطع اللحم المقدد المسحوق والثوم المعمر.

5. اسباجيتي الاسكواش وكرات اللحم

وقت التحضير: 20 دقيقة

مكونات وجبتين:

1 اسباجيتي اسكواش

1 ملعقة طعام زيت

ملح

فلفل

12 كرة لحم مطبوخة بالكامل

2 كوب صلصة مكرونة

جبنة بارميزان مبشورة للتقديم

بقدونس طازج مفروم للتقديم

التحضير:

قطع الاسباجيتي إلى نصفين. إذا كنت تواجه صعوبة، فاحفر بعض الثقوب بسكين ثم في الميكروويف لمدة 5 دقائق.

استخرج البذور والأجزاء الداخلية بملعقة، ثم افرك الزيت والملح والفلفل على السطح بالكامل.

شغّل الميكروويف لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح القرع طريًا ويسحب بعيدًا عن الجلد بسهولة.

باستخدام شوكة، قطّع القرع إلى خيوط تشبه المكرونة.

ضع كرات اللحم في الميكروويف مع صلصة المعكرونة، مغطاة لمدة دقيقتين تقريبًا أو حتى تسخن كرات اللحم بالكامل.

تُسكب كرات اللحم والصلصة فوق كل نصف اسباجيتي، ويُزين بجبن البارميزان والبقدونس.

6. أرز ولحم

وقت التحضير: 10 دقائق

مكونات الوجبة الواحدة:

نصف كوب أرز

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة صغيرة زيت سمسم

2 شرائح لحم مقدد أو لحم مفروم

نصف كوب من البازلاء والجزر المجمدة

2 بيض

ملح

بصل أخضر للتزيين

التحضير:

في وعاء، يُمزج الأرز والماء وصلصة الصويا وزيت السمسم واللحم المقد ثم يُقلب، ثم يغطى في الميكروويف لمدة 6-8 دقائق، حتى ينضج الأرز تمامًا.

اخلطي البازلاء والجزر المجمدين مع الأرز.

في كوب يمكن تسخينه في الميكروويف، اخفقي البيض مع الملح.

سخن البيض والأرز في الميكروويف مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة، حتى ينضج البيض تمامًا.

قطعي البيضة إلى قطع صغيرة ثم اخلطيها مع الأرز.

يُزين بالبصل الأخضر، ثم يُقدم

7. ناتشوز الدجاج المشوي

وقت التحضير: 4 دقائق

مكونات وجبتين:

1 كوب دجاج مشوي مبشور

3 ملاعق كبيرة صلصة باربيكيو

2 حفنة كبيرة من رقائق التورتيلا

نصف كوب بيكو دي جالو (صلصة فريسكا أو صلصة كرودا)

1 كوب جبن شيدر مبشور

نصف كوب بصل أخضر مقطع ناعماً

كريمة حامضة للتقديم

التحضير:

اخلطي الدجاج مع صوص الباربيكيو ثم وزعيه بالتساوي على طبقة من رقائق التورتيلا.

انشر البيكو دي جالو والجبن والبصل الأخضر بالتساوي على الوجه، ثم ضعها في الميكروويف لمدة 1-2 دقيقة حتى تذوب الجبن وتتشكل فقاعات.

ضع القليل من الجواكامولي والقشدة الحامضة، ثم قدميها.



وفي النهاية كيف يمكن تنظيف الميكروويف؟

اللوازم:

وعاء صغير

1 ليمون

نصف كوب ماء

اسفنجة

تعليمات:

نقطع الليمون إلى نصفين، ونعصرها في وعاء به نصف كوب من الماء.

يوضع الميكروويف لمدة 3 دقائق (أو حتى يغلي الماء).

اتركه في الميكروويف لمدة 5 دقائق للسماح للبخار بفك المادة اللزجة.

قم بإزالة وعاء الميكرووي، وامسح الداخل بإسفنجة أو منشفة ورقية.

لإزالة البقع التي يصعب إزالتها، اغمس الإسفنجة في ماء الليمون الساخن واضغط عليها على البقعة قبل فركها جيدًا.