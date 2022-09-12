طالبة تخاطر بحياتها وتسبح في "الفيضان" من أجل حضور الامتحان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بينما يخشى معظمنا من الامتحانات، هناك بعض الأشخاص الذين يعملون ضد الصعاب لبناء أنفسهم، وبالنسبة لهم الامتحان أهم نقطة في حياتهم.

حدث شيء مشابه لذلك، تسبب الفيضان في الهند، والأمطار الغزيرة في منع جميع وسائل النقل، في مدينة فيزياناجارام بولاية أندرا براديش، جنوب شرق الهند.

وأدى ذلك إلى أن عرّضت طالبة تبلغ من العمر 21 سنة، حياتها للخطر عن طريق عبورها نهر تشامبافاثي، لحضور الامتحان في فيساخاباتنام.

وفقًا لموقع "indiatimes"، تمتلك الطالبة التي تسمي "تادي كالافاتي"، وهي من سكان قرية " ماريفالاسا" في جاجاباثيناجارام، الهند، إرادة قوية جعلتها أكثر اصرارًا، حيث طلبت المساعدة من أشقائها، وعبرت نهر تشامبافاثي الذي غمرته المياه حتى تتمكن من حضور الامتحان.

اقرأ أيضا

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

لماذا اختارت آمال ماهر فستانا بالأبيض في حفلها بالعلمين؟.. استشاري تكشف

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟