لا تستحم بعد الأكل مباشرة لهذا السبب.. إليك الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نشعر جميعًا بالكسل ونتناول الإفطار قبل الاستحمام، ثم نذهب سريعًا إلى الحمام، ولكن هذا خطأ كبير، لماذا؟.

عندما نستحم، تبرد درجة حرارة الجسم وتصبح عملية الهضم بأكملها بطيئة، وهذا هو السبب في أن الاستحمام بعد الأكل مباشرة يعتبر غير صحي للجسم، كما نصح أسلافنا أنه يجب على المرء دائمًا الاستحمام أولاً ثم تناول الطعام، وفقا لموقع timesofindia.

يعتبر الاستحمام عملية تبريد للجسم، عندما يستحم شخص ما بعد تناول الطعام مباشرة، فإن ذلك يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء عمل الجهاز الهضمي.

يتطلب الهضم الكثير من الطاقة وكمية جيدة من الدم تتدفق نحو المعدة، وبالتالي، يعتبر الاستحمام بعد الأكل أمر مرهقا للجهاز الهضمي، وبالتالي من الناحية المثالية، فإن الوقت المناسب للاستحمام يكون من 1-3 ساعات قبل تناول الطعام.

السبب الطبي

وفقا لخبراء الطب، يضر الاستحمام بعد الأكل عمل الدورة الدموية مما يؤدي إلى اختلال توازن درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ، وبالتالي إبطاء عملية الهضم.

مخاطر أخرى

من بين جميع الآثار الجانبية للاستحمام بعد الأكل، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى السمنة وزيادة الوزن وسوء عمل الجهاز الهضمي.

يمكن أن يؤثر أيضًا على مناعة الشخص بشكل سلبي، وبالتالي، يجب على المرء تجنب الاستحمام بعد الأكل مباشرة والتخطيط ليومه وفقًا لذلك.

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