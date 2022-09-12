طرق لمساعدة طفلك على النجاح في المستقبل.. اهتم بأوقات لعبه

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر الأبوة والأمومة واحدة من أصعب الوظائف في العالم، ولا توجد وسائل متاحة حول كيفية تربية الأبناء بنجاح، لكن هناك العديد من الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها تحفيز أدمغة أطفالهم واستخدام الأحداث اليومية كفرص لمساعدتهم في كيفية تحقيق خطوات النجاح الثابتة بمستقبلهم.

وحسب ما قدم الموقع الرسمي لمنظمة unicef العالمية، هناك مجموعة من النصائح الفعالة والمدعومة عمليًا لمساعدتك في إعداد طفلك للنجاح في المستقبل من بينها أنه يجب اهتمام الآباء بلعب الأطفال.

1- تحفيز حديث الطفل والتعامل معه على أنه محادثة حقيقية

قد لا تبدو الأصوات والإيماءات التي يصدرها الأطفال مهمة بعض الشيء للآباء، لكنها الشكل الوحيد لهم للتواصل خاصة في مراحلهم العمرية الأولى، وفق علماء تنمية الطفولة المبكرة إنه يجب علينا تحفيز حديث الأطفال والتعامل معه على أنه محادثة حقيقية.

كما أنه يجب على الآباء الاستجابة لأصوات الطفل وإشاراته وأفعاله والتفاعل معها طوال اليوم، حيث أنه سيحدد عدد الكلمات التي يتعرض لها في مفرداته عند سن الثانية وكذلك مستويات تعلمه القراءة لاحقًا.

2- تعويد طفلك على ممارسة اللغة

قد لا يتحدث الأطفال أو يقرأون بعد ولكنهم ولدوا مستعدين للتعلم، حتى في عمر 3 أشهر، كما أنهم يمكنهم تمييز كل صوت مستخدم في كل لغة مختلفة، ففي كل مرة تقرأ فيها بصوت عالٍ لطفلك، فإنك تبني مهارات لغوية لديه.

3- خذ اللعب معهم بجدية

الأطفال الصغار يتعلمون طوال الوقت، حتى أنهم عندما يلعبون، فإنهم يبنون مهارات حياتية مهمة، إذ أن اللعب الخيالي يتيح لهم تجربة ما يشبه أن يكونوا شخصًا آخر ويفهمون مشاعر الآخرين، وعندما يلعبون مع الآخرين، فإنهم يتعلمون العديد من المهارات.