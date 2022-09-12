أسباب تجعلك تتناول السكريات فجأة.. منها قلة النوم والحالة المزاجية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الناس من الشعور بشكل مفاجئ بأنهم يريدون تناول السكريات، وأحيانًا يستيقظ الشخص من النوم ويذهب لفتح الثلاجة لأكل الحلويات أو شرب عصير ثم العودة مرة أخرى للسرير، وربما لا يعلم الكثيرون السبب وراء ذلك، وهو الأمر الذي نوضحه في التقرير التالي.

الدكتورة أميره جمال أخصائية العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة، شرحت عبر «هن»، أسباب شعور الشخص أنه يريد تناول السكريات بشكل مفاجئ، فيما يلي:

النوم

يسبب قلة النوم، الشعور باحتياج الشخص للسكريات، لأنه عندما يكون النوم متقطع أو أقل من 6 ساعات في اليوم يحدث اختلالًا في توازن الطاقة بالجسم.

السكريات

الاعتياد على تناول السكريات بشكل مستمر، ربما يصل الأمر إلى إدمان السكريات، مما يسبب مع الوقت أن الشخص لا يستطيع التخلي عنها لذا يجب حينها السيطرة على نفسه، بحسب «أميرة».

الدورة الشهرية

التغييرات الهرمونية للسيدات، تجعلهن قبل الدورة الشهرية بـ3 أيام، أكثر شراهة للسكريات وكذلك الطعام بشكل عام.

التخلي عن السكر

هناك بعض الأشخاص يقررون التخلي عن السكريات بشكل مفاجئ خلال اليوم، ما يجعلهم بعد فترة يميلون لأي شيء من أنواع الحلويات، ونصحت أخصائي التغذية بالحصول على ملعقتين من السكر خلال اليوم.

الحالة المزاجية

تتسبب الحالة المزاجية السيئة في جعل الشخص، يرغب في تناول السكريات ليكون أفضل، خاصة الشوكولاتة.

التقصير بالتغذية

افتقاد الإنسان لعناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والحديد والماغنسيوم، يجعله يشعر أنه يحتاج إلى السكريات.

الإجهاد الذهني

عندما يعاني الشخص من الإجهاد الذهني لمدة طويلة، يشعر أنه يحتاج طاقة، لذا يشعر أنه يريد تناول السكريات.

أنظمة الدايت

بعض أنظمة الرجيم، تجعل الشخص يتخلى عن النشويات والدهون الصحية، ما يجعله يشعر بأنه يحتاج إلى السكريات.

التخلي عن «السناكس»

يتجاهل البعض الأكل بين الوجبات الأساسية أي السناكس كما يطلق عليها، ما يجعله يشعر بأنه يحتاج إلى السكريات.