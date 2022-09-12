إطلاق حملة ترويجية لوسائل تنظيم الأسرة.. تستهدف المصريات من 16 إلى 49 سنة

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إنّ الحملة التي أطلقتها الوزارة لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، تستهدف السيدات المصريات من عمر 16 إلى 49 سنة.

14 ألف رائدة ريفية

وأضاف رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه كل من مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «سنتعاون مع السيدات المستهدفات من خلال الرائدات الريفيات بواقع 14 ألف رائدة ريفية»، لافتًا إلى أنّ عدد الزيارات المستهدفة من قبل الرائدات الريفيات خلال الحملة 16 مليون زيارة.

وسائل منع الحمل طويلة المفعول

وتابع عباس: «نركز على الوسائل طويلة المفعول، لأننا في مشروع تنمية الأسرة نريد نتائج سريعة، وفي الوقت نفسه نتائج أكثر أمانًا وفاعلية للسيدات، كما أنّ مسؤولي الإعلام البالغ عددهم 300 مسؤول إعلام على مستوى الجمهورية يلعبون دورًا كبيرًا في الحملة».

وحول الدور الذي يقوم به مسؤولي الإعلان في الحملة، أوضح رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة: «مسؤولو الإعلام ينظمون ندوات على مستوى الجمهورية في مراكز الشباب والوحدات الصحية وأماكن تجمعات الرجال، ويعرضون الخدمات الموجودة على المواطنين».

وأوضح عباس، أنّ التعريف بالحملة يتم أيضًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: «على السوشيال ميديا، عندنا صفحة اسمها حقك تعرفي، نعرض عليها جميع خدمات الحملة»، مشيرًا إلى أنّ الحملة بدأت في الرابع من سبتمبر الجاري وأنها مستمرة حتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته في جميع أنحاء الجمهورية.