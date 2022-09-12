بشرى لمحبيها.. نوع شوكولاتة يخفض نسبة الكوليسترول ويحميك من مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يساعد تناول نوع معين من الشوكولاتة، وتحديدا الداكنة، في التقليل من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، إضافة إلى أنه قد يحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون وراثيًا، إلا أنه عادة ما ينتج عن خيارات نمط الحياة السيئة، في بعض الحالات، يمكن أن تساعد الأدوية بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في خفض نسبته، وفقا لموقع india.

وإذا كنت قلقًا بشأن خفض نسبة الكوليسترول لديك، فإن تناول الشوكولاتة الداكنة هو أحد الطرق التي ستساعدك، وفقا لخبير التغذية الهندي، أنجالي موكرجي.

ويقول الخبير: "تشير الدراسات إلى أن تناول مسحوق الكاكاو (في الشوكولاتة الداكنة) يساعد في تقليل الكوليسترول بسبب وجود البوليفينول والفلافونويدات في الكاكاو."

إذا كان إجمالي الكوليسترول لديك يتراوح بين 200 و 239 مجم / ديسيلتر، فيُعتبر عادةً مرتفعًا، إذا كان أكبر من 240 مجم / ديسيلتر، فإنه يعتبر عاليا.

وإذا كان مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك يتراوح بين 130 و 159 مجم / ديسيلتر، فيُعتبر عادةً مرتفعًا، إذا كان أكبر من 160 مجم / ديسيلتر، فإنه عال، إذا كان كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة لديك أقل من 40 ملجم / ديسيلتر، فعادة ما يُنظر إليه على أنه ضعيف، وفقًا لـ HealthLine.

كيف تقلل الشوكولاتة الداكنة من الكوليسترول؟

تحتوي مشتقات الكاكاو مثل الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70٪ على الأقل على كمية عالية من مادة البوليفينول المسؤولة عن تحسين الصحة عن طريق رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) ، وخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حسب أخصائي التغذية.

أفضل الطرق لإضافة الشوكولاتة الداكنة إلى نظامك الغذائي:

كوب واحد من حليب اللوز مخلوط مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو الخام.

أضف ملعقتين كبيرتين من كريمة جوز الهند وبضع قطرات من الستيفيا أو العسل من الخيارات الأخرى لتحسين الطعم (إذا لم تكن مصابًا بالسكري).

استخدام مسحوق الكاكاو لأنه غني بالبوليفينول، للاستفادة من صفات مزيج مسحوق الكاكاو الواقي للقلب، تناوله كل يومين أو مرتين في الأسبوع.

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