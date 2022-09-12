استشاري تحذر من العادات الغذائية الخاطئة.. تسبب تصلب الشرايين للأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

يرغب الأطفال دائمًا في تناول الحلوى والوجبات السريعة واللعب على الهواتف أو الجلوس أمام التليفزيون، الأمر الذي أضرار كثيرة على صحتهم، إذ أكدت الدكتورة شيماء طلال استشاري طب الأطفال، أن الصغار عرضة أيضًا للإصابة بتصلب الشرايين تمامًا مثل البالغين.

وقالت «طلال»، إن تصلب الشرايين سببه تراكم الدهون بالشرايين، وتؤدي لضيق الأوعية الدموية، ويقل إمداد القلب بالدم، ما يزيد خطر الجلطات والسكتات الدماغية، وهو أمر نادر الحدوث بالأطفال، شارحة أن هذا المرض يحدث بشكل تراكمي، حيث قد يحدث هذا التراكم بالعشرينات وتظهر الأعراض من سن الثلاثينات.

أسباب تصلب الشرايين للأطفال

وأضافت استشاري طب الأطفال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن تصلب الشرايين للأطفال يحدث بسبب عادات غذائية خاطئة وقد يكون هناك عاملًا وراثيًا، موضحة أسباب حدوث تلك الظاهرة بين الأطفال التي يكون سببها الوراثة حيث يعاني البعض من الكوليسترول العالي وسببه العامل الوراثي.

وشرحت استشاري طب الأطفال، أن تحليل الكوليسترول لابد المواظبة عليه كروتين من سن 9 سنوات لـ11 سنة، فهذا الأمر مهم جدًا، خصوصًا أنه في حال معالجة هذا الأمر مبكرًا، يجنبهم حدوث أزمات صحية كبيرة مستقبل، موضحة أن التدخين في سن مبكرة وفي فترة المراهقة من أخطر أسباب تصلب الشرايين لدى الشباب والمراهقين، فهي عامل أساسي للإصابة بتصلب الشرايين.

الزبدة الطبيعي لا ترفع الكوليسترول بالدم

وحذرت «طلال» من العادات الغذائية السيئة، مثل تناول الوجبات السريعة والزيوت النباتية المهدرجة، مع قلة ممارسة الرياضة، موضحة أن أحدث دراسة أثبتت أن الزبدة الطبيعي لا تسبب رفع الكوليسترول بالدم.