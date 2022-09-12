الامارات | مفاجآت القرية العالمية في الموسم الجديد.. اقترب موعد باقات كبار الشخصيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية في دبي مواعيد طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ27، والتي ستتوافر حصرياً على موقع تذاكر فيرجن ميجاستور عبر الإنترنت اعتباراً من 24 الجاري. وستضم كل باقة عروضاً ومزايا عديدة، إضافة إلى مجموعة من التجارب المميزة. وكشفت الوجهة، التي تعد من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أنها ستقدم لضيوف موسمها المقبل فرصة للفوز بـ27 ألف درهم نقداً، سيُمنح لمن يبتسم له الحظ ويجد العملة الذهبية المخبئة في إحدى هذه الباقات.

ومن المتوقع أن تشهد باقات كبار الشخصيات، التي تتوافر بكميات محدودة، إقبالاً كبيراً نظراً لما تقدمه من ميزات وفوائد لحامليها، وتتوافر كمية محدودة من هذه الباقات للحجز المسبق مقابل 70 درهماً فقط، خلال الفترة من 17-22 سبتمبر الجاري، قبل طرح التذاكر رسمياً في 24 سبتمبر. والضيوف مدعوون للتسجيل في موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني قبل الطرح الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت، لضمان تجربة شراء سلسة ومريحة وسريعة قبل نفاد الكمية.

ويمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الباقات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ تشمل جميعها تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وملصقات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات الروائع لكبار الشخصيات، والتي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية مثل ريبليز صدق أو لا تصدق! ® والعرض الشيّق «أكوا أكشن»، والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال®.

كذلك تحتوي جميع باقات كبار الشخصيات على شمعة «الروائع» المعطرة والمحدودة الإصدار، والتي جرى ابتكارها من العطر الجديد المميز للقرية العالمية، ويجسد هذا العطر الفواح روح القرية العالمية، بكل ما تقدمه لضيوفها من عبق وروائع وتنوع.

ومع كل باقة من باقات كبار الشخصيات سيحصل الضيف على تجارب مميزة مثل تذاكر وعروض خاصة ومزايا حصرية، وبالإضافة إلى كل ذلك، سيحظى حاملو باقة كبار الشخصيات بعروض خاصة، مقدمة من مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي مثل جولة «داخل برج العرب»، و«سي بريز» في جميرا بيتش ريزيدنس، وروكسي سينما، وذا جرين بلانيت، ولاجونا ووتر بارك، ودبي باركس آند ريزورتس.

ومن المقرر أن تُسلم باقات كبار الشخصيات للضيوف مطلع أكتوبر المقبل، وقبيل افتتاح الموسم في 25 من الشهر نفسه، ويتوجب على الضيوف بعد ذلك تفعيل باقاتهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق القرية العالمية.

وتتوافر الباقات الماسية بسعر 6000 درهم للباقة، مع مزايا تصل قيمتها الفعلية إلى 28 ألف درهم، بينما ستتاح الباقة البلاتينية مقابل 2500 درهم للباقة الواحدة، مع مزايا تصل قيمتها إلى 15 ألف درهم. ويمكن الحصول على الباقة الذهبية مقابل 1950 درهماً، وعلى الباقة الفضية مقابل 1600 درهم، فيما تبلغ القيمة الفعلية للمزايا التي توفرها الباقتان 13 ألف درهم و10 آلاف درهم على التوالي. ويمكن للذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات.