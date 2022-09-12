تحذير من حفظ «متبقيات الطعام» داخل الثلاجة أكثر من 3 أيام.. قد يسبب التسمم

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور أيمن الشيبيلي، أستاذ علم المايكروبيولوجي بجامعة زويل، إن الطعام هو مصدر مهم لصحة الإنسان، والأكل والشرب غرضه استمرارية الحياة والحصول على الطاقة والنمو، موضحا أن منظمة الصحة العالمية، وكل المنظمات المعنية بالغذاء، اهتمت بسلامة الغذاء بشكل كبير جدا، على أساس أنه المصدر الرئيسي للإنسان الذي يعتمد عليه للحصول على الطاقة بشكل طبيعي، والغذاء الجيد يتطلب ممارسات زراعية وبيطرية جيدة وممارسات تصنيعية جيدة.

التقليل من فرص حدوث التسمم الغذائي

وأضاف «الشيبيلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن الطعام الجيد يتطلب ممارسات بالمنزل جيدة للتقليل من فرص حدوث التسمم الغذائي، حيث تقع ربات المنزل بأخطاء خلال الطهي، مثل استخدام نفس أداة التقطيع مع أكثر من صنف غذائي في نفس الوقت، حيث لا يجوز استخدام سكين في تقطيع اللحوم والدواجن واستخدامها أيضا بتقطيع الخضراوات أو السلطة، فهذا الأمر قد يسبب العدوى حتى لو تم غسل السكين.

عدم حفظ الطعام في الثلاجة أكثر من 3 أيام

وحذر أستاذ علم المايكروبيولوجي بجامعة زويل من الطعام الذي نتركه خارج الثلاجة لفترات طويلة، فأي متبقيات من الطعام بعد الطهي لابد من وضعها بالثلاجة قبل مرور ساعتين أو ثلاث ساعات على الأكثر، ولا يتم حفظه في الثلاجة أكثر من 3 أيام على الرف، لأن ذلك يتسبب في نمو البكتيريا، كما يجب تسخينه بشكل جيد، مشددا على أن عدم اكتمال النضج للمأكولات يسبب حالات التسمم، فتوجد أنواع من البكتريا يجب قتلها جيدا خلال الطهي.

وأوضح «الشيبيلي» أن اللحوم والأسماك وكل ما يحتوي على بروتين ودهون عالية، يجب طهيه جيدا لعدم التعرض للتسمم، شارحا أن البكتريا الممرضة ليست لها دلالات فساد على الطعام.