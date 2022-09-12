أبرز مجوهرات الملكة إليزابيث دهب ولؤلؤ وألماس.. وسر خاتم لم تخلعه أبدا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على مدار سنوات حياتها، جمعت الملكة إليزابيث الثانية مجموعة كبيرة من المجوهرات الثمينة، إلى جانب الكنوز والهدايا من قادة العالم التي لا تقدر بثمن، فنادرًا ما شوهدت الملكة الراحلة دون ارتداء الماس، أو أحجار كريمة التي كانت تزين ملابسها، إذ يُعتقد أنها استخدمت بعض مجوهراتها لتوصيل رسائل محددة غير معلن بها.

آلية اختيار الملكة إليزابيث لمقتنياتها

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت الملكة إليزابيث، تختار وضع «البروش» الخاص بها على ملابسها، وذلك حسب صلته بالشخصية أو الدولة أو المنظمة التي تزورها، كما اشتهرت بإعارة كل من القطع المميزة بسخاء إلى زوجات الملوك والأمراء، بما في ذلك ميجان ميركل، وصوفي ويسيكس، وكيت ميدلتون، وكاميلا دوقة كورنوال.

جدير بالذكر، أن مجموعة مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية تضمنت، دبابيس وأقراط وقلادات متلألئة، تم نقل بعضها مؤخرًا إلى صاحبة الجلالة زوجة الملك ريتشارد، في حين تم منح البعض الآخر للملك للاحتفال بمعالم مهمة، بما في ذلك حفل زفافها، وتتويجها ويوبيلها، فيما تم حجز المجوهرات الأكثر إثارة للإعجاب للمناسبات البارزة مثل حفلات العشاء الرسمية.

أبرز المجوهرات والقلائد الخاصة بـ إليزابيث

خلال حياتها، امتلكت الملكة إليزابيث مجموعة من التيجان الملكية التي لا تقدر بثمن، وكذلك دبابيس الزينة «البروشات»، والأقراط المرصعة بالماس، ويأتي من أبرز ما امتلكته الملكة البريطانية الراحلة، ما يلي:

- قلادة من اللؤلؤ، أعطاها لها جدها جورج الخامس في عام 1935، عندما احتفل باليوبيل الفضي.

- عقد الملكة آن المصمم باللؤلؤ من القرن الثامن عشر، وقلادة الملكة كارولين المكونة من 50 لؤلؤة، وكلاهما تم تقديمهما كهدية زفاف من والدها.

- مجموعة كبيرة من القلائد الفخمة الأخرى، بما في ذلك الأطقم المذهلة التي أُهديت لها من تتويجها في عام 1953.

- مجموعة مجوهرات من أحجار زبرجد غير عادية، كانت هدية لها من رئيس البرازيل لتتويجها في عام 1953، التي استغرق تصميمها عامًا لجمعها من المناجم في جميع أنحاء البرازيل.

جدير بالذكر أنه نادرًا ما كانت الملكة ترتدي الذهب، وكانت تفضل الفضة أو البلاتين لمجوهراتها اليومية.

خاتم خطبتها

على الرغم من مرور عقود طويلة من ارتداء هذا الخاتم المصمم بأربع قطع من الألماس، إلا أن الملكة إلزابيث الثانية حرصت حتى آخر يوم لها، على ارتداء خاتم خطبتها، وذلك لتعلقها الشديد به، وكانت تظهر به في العديد من المناسبات العامة حول العالم.