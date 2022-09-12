«فاطمة الجزار» تقتحم رياضة القوى البدنية لتثبت قدرتها على التحدي: دربت الرجال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاطمة الجزار، بطلة مصر والعرب في رياضة القوى البدنية «powerlifting»، تحب كل شيء يتضمن القوة والألم، حيث يضع الإنسان نفسه تحت ضغط كبير، فهي أول فتاة ترفع 450 كجم في بطولة العرب 2019، كما أنها في بداية عملها كمدربة، قامت بتدريب عدد كبير من الرجال.

واجهت تحديات كبيرة عند قيامها بتدريب الرجال والشباب

قالت «الجزار»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبد العزيز، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها واجهت تحديات كبيرة عند قيامها بتدريب الرجال والشباب، إذ أن الشباب الذين كانوا يتدربون معها وتحت إشرافها، كانوا يستنكرون فكرة أن تقوم فتاة بتدريبهم، حيث كانوا يشككون في قوتها البدنية كونها سيدة، موضحة أنها اتجهت للعب الحديد، كي تثبت لنفسها أولا وللمجتمع بشكل عام أنه لا يوجد فارق جوهري بين الرجل والمرأة كما يردد البعض، فاللعبة بها ست موازين، ومن يكسب هو من يحقق مجموع رفعات أعلى.

عناصر رياضة القوى البدنية

وأوضحت أن عناصر رياضة القوى البدنية، تنحصر في بعض الأمور، من أبرزها، القوة العضلية، وتتمثل في قدرة العضلات على بذل أقصى مجهود ممكن دون الشعور بالإجهاد، وتعتمد القوة العضلية على حجم العضلات ومرونتها وعدد الألياف المكونة لها ونوعيتها، بينما الأمر الثاني هو السرعة، وتكون من خلال إنهاء النشاطات البدنية المختلفة خلال فترة قصيرة جداً، ويعتمد ذلك على قوة العضلات وتوافق عملها مع الأعصاب وقوة الإرادة، فضلا عن المرونة، وتتمثل في قدرة العضلات على القيام بنشاط حركي محدد ضمن أوسع نطاق لها، وتتحدد مرونة العضلات في مطاطيتها وقابلية المفاصل على التحرّك والخضوع للتمرين المستمرّ.