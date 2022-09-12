فادي وكارولين استبدلا الفرح والشبكة بالسفر حول العالم: «الحياة بسيطة بلاش تعقيد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«تيجي نسافر بفلوس النيش؟ وبدل ما نقعد في شقة 300 متر، نقعد في فنادق ببلاد العالم كلها؟ وبدل الفوتوسيشن اللي بـ 20 ألف نلف نتصور في كل بقاع الأرض؟ ومكان الأوبن بوفيه في الفرح، نشرب قهوة قدام بركان؟ ومايفرقش معانا كلام الناس ونعمل بس اللي بنحبه؟».. بهذه العبارات قرر الثنائي فادي معوض وكارولين نبيل التخلي عن العادات والتقاليد المعتادة والزواج بطريقة بسيطة والاستغناء عن أمور يراها الكثير من الأساسيات للارتباط.

قصة حب فادي وكارولين بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تعرفا على بعضهما خلال دراستهما في الجامعة، وجد الثنائي تفاهما كبيرا بينهما، ويجمعهما نفس الآراء والمعتقدات، وعند اتخاذ قرار الزواج لم يشغل تفكيرهما شراء شقة في أفضل الأماكن أو أثاث بتكاليف عالية أو شبكة باهظة الثمن أو عمل حفل زفاف كبير وجلسة تصوير بمبلغ كبير.

«اختارنا نكون سوا مع بعض بأي طريقة ومبسوطين».. هكذا بدأ فادي 29 عامًا حديثه لـ «هن»، موضحا أن الذي ساعدهما على الزواج بدون تكاليف كبيرة هما الأسرتين اللذين كانا دائما بجوارهما ويسعيان على تشجيعهما في قرارتهما وخاصة أهل العروسة: «مضغطوش عليا في أي حاجة ولا كان في مشاكل في الاتفاقات أو مثلا مين يجيب إيه لأ اللي يقدر يجيب حاجة بيجبها».

كارولين: «اختارنا نكون سوا»

يرى الثنائي أن هناك الكثير من الطلبات التي يطلبها بعض الأهالي من العريس ولا يستطيع تنفيذها ما ينتهي الأمر بانفصال الطرفين: «الحياة بسيطة مش محتاجة تعقيد، هنروح بكل الحاجات دي فين»، بحسب وصف كارولين التي اكتفت بشقة صغيرة مع زوجها فادي وشراء الأثاث والمستلزمات الضرورية فقط: «ليه نجيب نيش مثلا أو صيني أو عشرين ملاية إحنا اختارنا نكون سوا في ناس كتير من أصحابنا مكملوش مع بعض بسبب الحاجات دي».

لم يهتم فادي وكارولين بشراء شقة في منطقة راقية أو مساحة كبيرة أو المسافة تكون قريبة من أسرتهما، وكذلك عند شراء الأثاث اختار كلاهما المناسب لهما ولظروفهما: «والشبكة كانت دبلة وخاتم ومعملناش فرح اكتفينا فقط بالكنيسة وقولنا نسافر نقضي شهر العسل بالفلوس دي احسن من فرح كبير مش مهم»، ويحاول الثنائي حاليا بنشر هذه الأفكار للشباب من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تسهيل فكرة الزواج واستغلال هذه التكاليف في أمور تسعدهم، وفقا لوصفهما.

صفحة لمساعدة الآخرين في كيفية السفر بأقل التكاليف

وانشأ فادي وكارولين صفحة لهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاصة للسفر لمساعدة الآخرين في كيفية السفر بأقل التكاليف والاستمتاع بعيدا عن ضغوطات الحياة والعمل: «قولنا في الأول نحكي للناس أن الشكليات مش مهمة المهم نكون سوا وتسافر وتلف العالم مع الشخص اللي بتحبه وحلاوة الدنيا هتكتشفها معاه».

الاستمتاع بالحياة

ويسافر الثنائي كل فترة في بلد مختلفة مثل «جزيرة بالي في إندونيسيا وجنوب إفريقيا ولبنان وأرمينيا وغيرهم»، ويحكي كلاهما بالتفاصيل كيفية اختيار المكان وشراء تذاكر الطيران أو الفيزا، وأماكن الإقامة والزيارات سواء من خلال الكتابة أو الصور أو الفيديوهات: «مش محتاجين فلوس كتير محتاجين تخطيط كويس وأنكم تقرروا تستمتعوا بحياتكم مع بعض»، وفقا لقول «فادي» الذي يعمل بالموارد البشرية بإحدى الشركات وكذلك زوجته نفس المهنة.