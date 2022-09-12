أبراج البنات الأكثر إخلاصا في صداقتها.. «تسيب كل حاجة عشانك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الصداقة من الأساسيات في حياة كل شخص، وأن يكون الصاحب مخلصا من الأمور الضرورية ليكون بجوارك في الأزمات وكذلك في الأفراح، وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن» الأبراج البنات الأكثر إخلاصا في صداقتها، حسب المواليد فيما يلي بالتفاصيل.

أبراج البنات الأكثر إخلاصا في صداقتها

برج الجدي

صاحبة برج الجدي الأكثر جدية وإخلاصا، ربما يعتقد الطرف الآخر في البداية أنها غير عاطفية أو باردة وعلى مسافة بعيدة منه: «بس الجدي مش بيحب يعلن مشاعره عشان كده ممكن تفتكر أنك متقدرش تعتمد عليه أو تثق فيه لكن هو مخلص جدا في الحب أو الصداقة وبالنسبة لي الحب هو مواقف وفعل مش كلام»، بحسب وصف خبيرة الأبراج، لذا فهي لا تتحدث كثيرا، لكن دائما ما تثبت مواقفها ذلك، ففي وقت الأزمات تكون الحل والدعم دائما.

برج الأسد

صاحبة برج الأسد عاطفية جدا، ولديها دفق في المشاعر، وتستطيع أن تحيط أصدقائها بمشاعر الحب، ورغم أنها لديها صفة حب التملك ولكن في نفس الوقت تتميز بالإخلاص: «عندها اخلاص لأصحابها فوق كل شيء».

برج الثور

صاحبة برج الثور مخلصة ولديها ولاء لأصحابها ولا تتخلى عنهم: «حتى ولو متخانقين معاهم وعنده حب تملك بس إذا قرر انك تكون صاحبه معناه هتكون صاحبه للأبد»، وفقا لوصف عبير.

برج الحوت

وصفت خبيرة الأبراج صاحبة برج الحوت بـ«صاحبة صاحبتها»، تقف بجوار صديقتها في أي أزمة ومن الممكن ترك حياتها وطريقها من أجلها: «تقدر تنصح صاحبتها بطريقة صح وحاسة بيها وبتتخيل نفسها مكانها».

برج السرطان

صاحبة برج السرطان صديقة جدعة وتتصف بالحنية: «هي شكاكة بس لو كسبتي ثقتها هتعتبرك واحدة من العيلة وهتقدملك خلاصة خبراتها».