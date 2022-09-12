لكل مشاكل البشرة.. 4 وصفات بالطمي لعلاج البقع والحبوب بدلا من الكريمات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يبحث العديد من الفتيات على وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة المختلفة، بدلًا من المستحضرات التي تحتوي على مواد ضارة على المدى البعيد.

وتلجأ العديد منهن للوصفات الطبيعية التي تحتوي على الطمي المغربي، فيعد الطمي مكونا طينيا طبيعيا فعالا للغاية لجميع مشاكل البشرة، هذا العلاج العشبي القديم يساعد في تقليل ظهور حب الشباب والبقع الداكنة والرؤوس السوداء والمسامات الواسعة، فقط اخلطيه ليصبح كمعجون لاستخدامه في الوصفات الطبيعية لعلاج البشرة.

وإليكِ عدة وصفات باستخدام الطمي، لعلاج مشاكل البشرة، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي «boldsky».

ماسك الطمي التقليدي

المقادير:

1 ملعقة كبيرة مسحوق من الطمي.

1/4 كوب حليب، أو ماء ورد.

تخلط جميع المكونات جيدًا وتُحضر معجونًا ناعمًا.

ضعيها على وجهك بعد تنظيفه.

اتركيها لمدة من 10-15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر أو البارد.

ماسك الطمي تفتيح وتنظيف وترطيب البشرة

المقادير:

1 ملعقة كبيرة من الطمي.

ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل

2 ملعقة كبيرة ماء جوز الهند

2 ملعقة كبيرة حليب

اخلطي المساحيق والسوائل جيدًا.

ضعي الخليط على وجه نظيف.

اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم يشطف بالماء الفاتر أو البارد.

ماسك الطمي لمعالجة البقع الداكنة

المقادير:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الطمي

1 ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل

1/4 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

2 ملعقة كبيرة ماء.

امزجي جميع المكونات معًا حتى يتكون الخليط.

ضعيه على حب الشباب والبثور، واتركيه يرتاح لمدة 30-45 دقيقة.

يشطف بالماء الفاتر أو البارد.

ماسك الطمي لترطيب البشرة

المقادير:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الطمي

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

امزجي المكونات سويًا واخلطيها جيدًا حتى تتماسك.

ضعيها على وجه نظيف، واتركيها لمدة من 10-15 دقيقة. ي

غسل بالماء الفاتر أو البارد.