6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البصل والثوم من الخضروات التي لها العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك فهما يدخلان في الكثير من وصفات الطبخ، لكن لقشور البصل والثوم فوائد أخرى أيضا.

وفيما يلي إليك كيفية إعادة استخدام قشور البصل والثوم بعدة طرق، وفقا لموقع "timesofindia".

فوائد قشور البصل والثوم:

كلا من الثوم والبصل مليئين بالعناصر الغذائية المفيدة مثل المعادن والفيتامينات A و C وE ومضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى أن قشور البصل هي مصدر غني للفلافونويد المعروف باسم كيرسيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ذات الخصائص المضادة للالتهابات.

وتحتوي قشور الثوم أيضا على مضادات الأكسدة تسمى Phenylpropanoid ، والتي تساعد في حماية القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول السيئ، وتعزيز المناعة وإبطاء الشيخوخة.

نكهة مدخنة مثالية:

يشتهر البصل والثوم بنكهتهما الجذابة والقوية، ولكن هل تعلم أن التحميص الجاف لقشور البصل والثوم يمكن استخدامه لإضافة نكهة مدخنة للعديد من الأطباق الشهية، لذا قومي بتحميص القشور الجافة حتى تتفحم ثم قومي بطحنها وتخزينها في وعاء، ويؤدي إضافة هذا المزيج إلى الأطباق الشهية إلى إعطاء نكهة مدخنة مثالية.

جعل أطباق الأرز صحية:

يساهم إضافة قشور البصل والثوم أثناء طهي الأرز إلى المزيد من النكهة إلى الأرز.

جعل الشوربة كثيفة:

إضافة البصل المبشور يجعل المرق والشوربات أكثر كثافة، ولكن إذا كنت ترغبين في زيادة قوام الحساء أكثر من اللازم، قومي بإضافة قشور البصل إلى الحساء، وبمجرد أن تصل الحساء إلى قوام سميك، قومي بإزالة القشور باستخدام ملعقة.

منشط الشعر:

يستخدم البصل على نطاق واسع لخصائصه الطبية والشفائية القوية، إذ إنه يساعد على منع تساقط الشعر والشيب المبكر، وكل ما عليكي فعله هو شوي قشور البصل حتى تتحول إلى اللون الأسود ثم إضافة بذور البصل الأسود وزيت جوز الهند وبعدها قومي بتسخين هذا الخليط واتركيه ليبرد ثم ضعيه على شعرك وبعد ساعة قومي بغسله للحصول على أفضل النتائج.

يزيل الحكة:

يمكنك منع حكة القدمين من خلال وضعهما مع قشور البصل والثوم في الماء الدافئ، وتعتبر الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا الوجودة بهما رائعة لإزالة عدوى القدم.

قشر البصل:

تناول شاي قشر البصل يساعد في تهدئة الحواس والحث على النوم، وذلك لأنه مليئ بالعناصر الغذائية والمعادن، لذا قومي بتسخين كوبًا من الماء ثم أضيفي إليه قشر البصل والشاي الأخضر والليمون والعسل، وستحصلين بهذه الطريقة على شاي صحي.

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