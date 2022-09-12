فيل غاضب يطارد سيارة سفاري.. شاهد ما حدث ورد فعل السائق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

بشكل عام، تنتشر مقاطع فيديو لحيوانات تطارد البشر والسيارات وكل شيء وأي شيء على الإنترنت بسرعة كبيرة، بعضها مضحك، والبعض الآخر يقشعر له الأبدان، ينتشر مقطع فيديو لفيل يبدو مضطربًا وهو يطارد سيارة على ما يبدو أنه طريق سفاري.

الفيديو الذي شاركه مستخدم على تويتر حصد ما يقرب من 240 ألف مشاهدة على المنصة الاجتماعية، حيث علق شخص يُدعى ساهو على الفيديو قائلًا: "قيل لي إن هذا في كابيني! رفع القبعات إلى السائق الذي يتعامل مع الموقف ببراعة وهو أمر يستحق الثناء، كما أورد موقع "indiatimes"

أعجب مستخدمو الإنترنت بالسائق "الهادئ، ومع ذلك، فإن التغريدة تنتشر في الثناء للسائق، الذي حافظ على هدوئه في موقف مرعب إلى حد ما، كل ذلك أثناء قيادة السيارة للخلف وإبقاء السيارة على مسافة آمنة من الفيل.

أشاد أحد المستخدمين بحضور عقل السائق وكتب:"لقد تحكم في السرعة بما يكفي لإرهاق الفيل، لم يسرع لأنه سيفقد السيطرة، يُظهر الفيديو تجربة رائعة وحضور ذهني "، وكتب مستخدم آخر ، "جديًا يستحق السائق (يصفق) لهدوئه ورباطة جأشه".

لاحظ أحد المستخدمين أيضًا أن السائق كان يركز على القيادة وليس على الفيل، ولهذا السبب تم إنقاذه، لقد كتب: السائق كان شديد التركيز على المرآة اليمنى، لو حدق مرة في الفيل ، لن يكون هناك هذا الفيديو."

جعل الفيديو الناس تشرح بعض الحوادث المماثلة، تقدم المستخدمون الآخرون أيضًا بقصصهم، حيث كتب أحد المستخدمين، "لقد واجهت مطاردة الأفيال عدة مرات في كوربيت وراجاجي، وشارك مستخدم آخر لقاءه مع فيل غاضب.

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