ممرضة تنقذ رضيعا من الموت على متن طائرة.. «أزمة تنفسية مفاجئة أصابته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف بطولي قامت به ممرضة أمريكية، وذلك أثناء تواجدها على متن إحدى طائرات الركاب الجوية، بعدما أنقذت رضيعا من الموت المحقق، وسط ذهول جميع الركاب، لا سيما أن الأمر جاء بعد مرور وقت قصير من إقلاع الطائرة.

وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الممرضة التي تدعى «تامارا بانزينو»، خرجت بقوة وبسالة أمام جميع ركاب الطائرة، لإنقاذ رضيع من الموت يبلغ من العمر 3 أشهر فقط من عمره، بعدما توقف الصغير عن التنفس بشكل مفاجئ.

توقف الرضيع عن التنفس

وكانت الممرضة تتواجد على متن طائرة من طراز «سبيريت إيرلاينز»، والتي كانت متجهة من بنسلفانيا إلى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فوجئت خلال توجدها بتوقف الرضيع عن التنفس، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من إقلاع الطائرة، لكن سرعان ما ركضت نحوه محاولة إنقاذه.

كيف أنقذت الممرضة الرضيع من الموت؟

وكشفت التقارير أن الممرضة «تمارا» كانت سريعة الاستجابة نحو الرضيعة، إذ أنها قامت بتدليك صدر الطفل ورجليه لتحفيز عملية التنفس مرة أخرى، وهو ما نجحت به بالفعل، حيث احتشد الركاب نحوها، وباتوا يصفقون ويهتفون لها لما قامت به من موقف إنساني شجاع، ونجحت في إنعاش الطفل.

وخلال اللقطات المصورة، ظهر الرضيع وهو يبتسم عقب إفاقته مرة أخرى، حيث دون أحد أفراد طاقم الطائرة عبر حسابه الشخصي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، منشورًا، أشاد خلاله بما قامت به الممرضة الأمريكية، قائلًا: «في رحلتي العائدة من بيتسبرج إلى أورلاندو، توقف طفل عن التنفس أمامي، ولحسن الحظ تمكنت الممرضة الشجاعة من جعل الطفل يتنفس مرة أخرى»، بحسب «ذا صن» البريطانية.