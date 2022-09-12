الامارات | أسبوع الموضة في نيويورك ينطلق بعرض أزياء لدار «فندي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق أسبوع الموضة في نيويورك بعرض أزياء لدار «فندي» ضمّ تصاميم عصرية وعملية احتفت فيه العلامة التجارية بحقائب «باغيت»، التي تشكل أحد أبرز إكسسواراتها.

وتميزت انطلاقة فعاليات هذا الحدث بعودة قوية لعروض الأزياء الحضورية، مع تخصيص «فندي» عرض أزيائها للاحتفاء بالذكرى الـ25 على تصميم حقائب اليد «باغيت»، التي أصبحت قطعة رئيسة في عالم الموضة ،وطبعت إطلالات الممثلة سارة جيسيكا باركر في مسلسل «سكس أند ذي سيتي».

وإلى جانب مصممة هذه الحقائب سيلفيا فينتوريني فندي، والمدير الفني للأزياء النسائية في الدار، كيم جونز، تعاونت العلامة الإيطالية التابعة لشركة «إل في إم إتش» مع علامتي «مارك جاكوبس»، و«تيفاني أند كو»، إضافة إلى سارة جيسيكا باركر والعلامة اليابانية المصنعة لحقائب «بورتر».

وبرزت في عرض الأزياء حقيبة «باغيت» المستطيلة التي تُحمل تحت الكتف على غرار حمل خبز «الباغيت»، بأشكال مختلفة، حتى أن تصميمها دُمج في بعض الملابس على شكل جيوب، أو في القفازات والسترات والقبعات.

وعلى وقع موسيقى «الإلكتروهاوس»، عرضت مجموعة من عارضي وعارضات الأزياء تصاميم «فندي»، من بينها سترات مريحة، وتنانير وجوارب عالية، واضعين قبعات على رؤوسهم.

ويبرز الأسلوب العصري في عرض الأزياء الذي أُقيم في قاعة «هامرستاين» في مانهاتن، من خلال تنانير فضفاضة، وأوشحة من السيلوفان وقبعات كبيرة من الفراء «المعاد تدويره»، بحسب «فندي»، التي استخدمت في تصاميمها الألوان الفلورية.

ومن أكثر الألوان التي طغت على عرض الأزياء، الفضي والأصفر الفليو اللذان يُعتبران لونين يميزان نيويورك، إذ يرمز الفضي للواجهات الزجاجية لناطحات السحاب الكثيرة في المدينة، بينما يشير الأصفر الفليو إلى سترات العمال المنتشرين في مختلف زوايا نيويورك، بحسب «فندي».

وبعد نسختين أُقيمتا بحضور محدود خلال 2020 و2021 بسبب «الجائحة»، يستعيد أسبوع الموضة في نيويورك، وهو الأول قبل أسابيع الموضة المُعتزم تنظيمها في لندن وميلانو وباريس، بريقه مع 101 عرض تستمر حتى بعد غدٍ.

• على وقع موسيقى «الإلكتروهاوس»، عرضت مجموعة من عارضي وعارضات الأزياء التصاميم.