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أسباب تشقق أظافر السيدات.. 5 نصائح لحمايتها

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشقق الأظافر - تعبيرية

يمكن أن يكون المظهر الخارجي لأظافرك ما هو إلا مجرد انعكاس لعاداتك الصحية أو الحياتية الخاطئة، إذ أن الأظافر إحدى المناطق الخارجية بالجسم التي تظهر عليها ملامح التعب سريعًا، ما يسبب تقصفها وتشققها في الكثير من الأحيان.

ووفقًا لما نقل موقع «healthline» العالمي عن الكلية الأمريكية لتقويم العظام وعلاج الأمراض الجلدية، فإن النساء الأكثر عرضة من الرجال للإصابة بتشقق الأظافر.

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أسباب حدوث تشقق الأظافر للسيدات

وكشف موقع «healthline» العالمي عن أسباب حدوث تشقق الأظافر للسيدات، كالتالي:

1- التعرض المتكرر للماء

التعرض للماء كثيرًا يساهم بشكل كبير في تشقق الأظافر، خاصة مع غسل النساء لأدوات المطبخ.

2- كثرة عمليات تجميل الأظافر 

يمكن أن يؤدي استخدام مزيلات طلاء الأظافر التي تحتوي على الأسيتون إلى إضعافها، وجعلها عرضة للكسر بسهولة.

3- العدوى الفطرية

إذا كان لديك تشققات أو إصابات في الجلد حول أظافرك، فيمكن للفطريات أن تغزو الجلد وتؤدي إلى حدوث العدوى الفطرية التي تسبب تشققها.

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نصائح لحماية الأظافر من التشقق 

ويمكن حماية الأظافر من التشقق من خلال النصائح الآتية:

1- تجنب التعرض المطول للماء الساخن، كما هو الحال أثناء الاستحمام أو عند غسل الأطباق.

2- ضعي المرطبات على اليدين والأظافر بعد غسلها.

3- قلّمي أظافرك بعد الاستحمام حتى تكون أكثر نعومة وأقل عرضة للتشقق.

4- استخدمي مزيلات طلاء الأظافر التي لا تحتوي على الأسيتون.

5- الامتناع عن قضم أظافرك وجلدك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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