طبيب أسنان يحذر من رائحة الفم الكريهة: مؤشر لمشكلات صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، دون معرفة السبب وراء ذلك، وطرق الوقاية.

وحذر الدكتور سامر قزمان، استشاري جراحة الفم والوجه والفكين وعضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان وعضو الجمعية الدولية لجراحي الوجه لـ«هن»، من رائحة الفم الكريهة بأنها يمكن أن تكون مؤشرات لبعض المشاكل الصحية الخطيرة.

رائحة الفم الكريهة مؤشر لمشاكل صحية

- يمكن أن يكون أسباب رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب في اللثة، وربما يعود ذلك لعدم غسل الأسنان بشكل يومي، ما ينتج عن ذلك تراكم البكتيريا والجير.

- تسوس الأسنان.

- التهابات الجيوب الأنفية أو الحلق.

- الأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع في المريء.

- اضطرابات المعدة أو مشاكل الجهاز الهضمي تسبب رائحة فم كريهة.

- التدخين.

- تراكم الطعام نتيجة تجاهل غسل الأسنان جيدا.

كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة

- نصح طبيب الأسنان بزيارة الطبيب المختص لمعرفة السبب وراء رائحة الفم الكريهة.

- غسل الأسنان جيدًا بشكل يومي من مرتين لثلاثة مرات، وتعلم الطريقة الصحيحة من الطبيب.

- الحرص على زيارة الدكتور كل 6 أشهر من أجل تنظيف اللثة أو علاجها وإزالة الجير، ولضمان عدم تكوين بكيتريا أو حدوث أي التهابات.

- التركيز على تغيير فرشاة الأسنان تقريبا كل 3 أشهر.