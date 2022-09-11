أبرز فوائد فاكهة التنين للبشرة والأمراض المزمنة بعد تصدرها التريند

القاهرة - سمر حسين - صحة

حصلت فاكهة التنين على شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة، رغم سعرها المرتفع الذي يتجاوز الـ700 جنيه للكيلو، ويبحث الكثير من الأشخاص على محرك البحث جوجل على فوائد فاكهة التنين بشكل مستمر، الأمر الذي نرصده في السطور التالية من خلال الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري التغذية العلاجية، وموقع «هيلث لاين»، وموقع «مديكال نيوز توداي».

قبل معرفة فؤائد فاكهة التنين، يمكن التعرف على بعض المعلومات عنها، إذ يوجد منها هذه الثمرة الشوكية تقريبا 5 ألوان، ولكن أشهرها تكون من الخارج باللون الأحمر وداخلها اللون الأبيض وبذور سوداء، ويطلق عليها أيضا اسم «الدراجون فود»، ويوجد منها أحمر من الخارج وأحمر من الداخل، وهناك أصفر من الخارج وأبيض «مصفر» من الداخل.

فوائد فاكهة التنين

- غنية بمضادات الأكسدة أي أنها تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، وتخفض الالتهابات وتمنع تلف الخلايا.

- تحمي الجسم من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل «القلب والسرطان والسكري».

- تحتوي ثمرة التنين على 60 سعر حراري، و14 جراما من الكربوهيدرات وجرام من الألياف وجرامين من البروتين و0.4 جرام من الدهون.

- من فوائد فاكهة التنين أيضا أنها غنية بالبروبيوتيك، الذي بدوره يعمل على توازن البكتريا داخل الأمعاء وتعزيز نموها.

- تساعد على الحماية من الشيخوخة المبكرة.

- لديها القدرة على منع التعرض لعدوى في الجهاز الهضمي.

أبرز المعلومات عن فاكهة التنين

- غنية بعنصر الحديد.

- تساعد فاكهة التنين على تحويل الطعام إلى طاقة.

- غنية بفيتامين ج.

- تحتوي على مصدر عالي من فيتامين سي وهو مهم جدا في تعزيز جهاز المناعة.

- تساعد في علاج تلف الشعر الناجم عن تلوين الشعر الاصطناعي كما تحسن من ملمس الشعر.