دب جائع يقتحم منزلا- شاهد ماذا فعل؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسلل دب إلى منزل في كاليفورنيا، وتوجه إلى المطبخ لتناول العشاء والحلويات، حيث انتزع كعكة شوكولاتة مخبوزة طازجة - مما أثار حفيظة السكان قبل أن يقبض عليه رجال الشرطة.

وقال صاحب المنزل، سيمي فالي: "أرى مطبخي مدمرًا نوعًا ما، تم التخلص من كعكة الشوكولاتة التي صنعتها لحفل شواء في ذلك اليوم "، وفقا لموقع nypost.

وركضت المرأة وابنها، سكوت، إلى الطابق العلوي بالمنزل للاختباء - واتصلت بالشرطة - بينما كان الدب يفتش المطبخ في محاولة للحصول على الطعام

وقالت صاحبة المنزل إن الدب تناول ما في الثلاجة، وتغذى على الأفوكادو ونصف وعاء من الحلوى، كما خدش بعض الخزائن، وترك ورائه فوضى كبيرة، لكن لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.

وعندما نظر سكوت إلى المطبخ، رأى الحيوان الضخم مسترخياً على المنضدة يتناول الطعام، حيث يقول: "لقد ألقيت نظرة خاطفة عليه، لقد كان مستلقيًا فوق المنضدة ، كما يفعل الكلب، نظر إلي، وكأنه يقول لي، ما الأمر يا رجل؟".

وعندما وصلت الشرطة، نجحت في التخلص من الدب، حيث شوهد وهو يندفع خارج المنزل، ويقفز فوق السياج ويتسلق شجرة قريبة.

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