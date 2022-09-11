بعد التحذير منها.. أستاذ مناعة يكشف مخاطر تناول الأدوية المغشوشة على الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق انتابت العديد من الأمهات، عقب تحذيرات هيئة الدواء المصرية من أحد أنواع المضادات الحيوية الذي يستخدم للأطفال في عدوى الجهاز التنفسي، إذ جاء نص خطاب هيئة الدواء التحذيري، بضرورة توخي الحذر من العبوات المغشوشة من المستحضر، والمحتمل تواجدها في السوق المصرية، كما نشرت الهيئة توضيحا بالرسم والأرقام يوضح الفارق بين العبوات الأصلية والمقلدة.

ونشرت هيئة الدواء عدة ملاحظات للتفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مُحذرة من المشاكل الصحية التي تسببها العبوات المغشوشة لمتناوليها من الأطفال وعلى المجتمع.

تحذير من تناول العبوات المغشوشة

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، من تناول الأطفال من الأدوية الموجودة بالعبوات المغشوشة، نظرًا لما تتركه من آثار جانبية ضارة للغاية على صحة الطفل، ناصحًا بتوخي الحذر قبل الشراء.

أوضح رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة لـ«هُن» مخاطر تناول الأدوية المغشوشة على الأطفال، إذ أكد أنها أدوية غير صالحة، وبكميات غير مضبوطة، وجرعات مش كافية، فضلًا عن كونها منتهية الصلاحية، ما يترك آثارًا صحية كبيرة.

وحول هذه الأضرار، أوضح الطبيب أنها تترك لها أضرارا بالغة على الكبد والكلى، كما تسبب نوع من الحساسية، وبعض الأمراض السامة، بالإضافة للإصابة أحيانًا ببعض الأورام.

كما حذر الطبيب من إمكانية نمو بكتيريا لاتقاوم المضاد الحيوي وانتشار سلالاتها، ما يصيب المجتمع كاملا.