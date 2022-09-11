علامات احذرها تدل على إصابتك بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يظهر على العديد من الأشخاص بعض العلامات في منطقة المعدة، حيث يتجاهل معظم الأشخاص تلك الأعراض التي يمكنها أن تنذر بمرض سرطان المعدة، لذا سوف نتعرف على تلك الأعراض.

عسر الهضم

تتعدد أسباب الشعور بعسر الهضم، وغالبًَا ما يربطه الأشخاص بتناول وجبات غير صحية، أو بكميات كبيرة، ولكنها قد تكون علامة على الإصابة بعسر الهضم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع express.

فقدان الوزن

هناك العديد من الحالات التي تفقد الوزن بشكل كبير بصورة غير مبررة، حيث يمكن أن يشير إلى الإصابة بسرطان المعدة، لذا من الضروري التأكد من خلال الطبيب المختص.

آلام المعدة

قد يعاني العديد من الأشخاص من آلام مختلفة في المعدة، وخاصة في منطقة السرة، لذا من الضروري الذهاب للطبيب والتشخيص لحالتك التي يمكن أن تكون إشارة إلى الإصابة بسرطان المعدة.

الغثيان

هناك بعض الحالات التي تعاني من الغثيان المستمر الذي يمكن أن يصل إلى القيء معظم الأوقات، وغالبًا ما يحدث ذلك من خلال خروج قطع صغيرة من الطعام الذي تناولته، حيث يشير ذلك على إصابتك بسرطان المعدة.

انتفاخ المعدة

يعاني العديد من الحالات من انتفاخ المعدة، وغالبًا ما يكون نتيجة لتناول وجبات دسمة بكميات كبيرة، ولكن هناك بعض الأشخاص الذي يسبب الإصابة بالسرطان حدوث تراكم في السوائل داخل تجويف البطن، وبالتالي يؤثر ذلك على القدرة في حفظ الطعام.

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