مليونيرة بالصدفة.. شركة تحوِّل بالخطأ 10.5 مليون دولار لامرأة- ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حوّلت شركة تداول العملات المشفرة "كريبتو" مبلغ 10.5 مليون دولار أمريكي عن طريق الخطأ، إلى امرأة أسترالية، لكنها لم تكتشف الأمر إلا بعد مرور 7 أشهر قبل أن يلاحظها مسؤول الشركة.

اكتشفت الشركة أنها أرسلت المبلغ بطريق الخطأ إلى امرأة من ملبورن، في أستراليا، تدعي ثيفامانوجاري مانيفيل.

دفعت الشركة، التي تعمل باسم "غوريس جي أف أس" (Foris GFS ) في أستراليا، أنها بدلًا من استرداد 100 دولار، بعد إدخال رقم حساب Manivel عن طريق الخطأ في حقل مبلغ الدفع، ودفعت لها 10.5 مليون دولار عن طريق الخطأ.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الشركة رفعت دعوى قضائية في المحكمة العليا لاسترداد الأموال، وفي فبراير الماضي، تمّ تجميد حساب مانيفيل في بنك الكومنولث، ولكن مانيفيل كانت قد حوّلت معظم الأموال إلى حسابات أخرى، تم تجميدها لاحقًا.

استمعت المحكمة إلى أنه تم استخدام 1.35 مليون دولار من الأموال لشراء منزل من أربع غرف نوم في كرايجيبورن، في شمال ملبورن، ونُقلت ملكية العقار إلى اسم شقيقتها التي تدعي "جانجادوري ثيفامانوجاري، التي تعيش في ماليزيا.

ولم تنجح محاولة إدراج حسابات شقيقة مانيفيل في أوامر التجميد، لأنها لم تستجب أبدًا لرسائل البريد الإلكتروني من محامي الشركة.

وأفاد محامو مانيفيل المحكمة بأن شقيقة موكلتهم "تسعى للحصول على مشورة قانونية".

ونتيجة لذلك، تم منح حكم افتراضي للشركة لإجبار شقيقة مانيفيل على بيع العقار في أقرب وقت ممكن، ودفع الأموال اللازمة للشركة، بالإضافة إلى الفائدة التي تقدّر بـ27369.64 دولارًا، وتكاليف المحكمة.

رفض موقع الشركة التعليق على القضية أثناء عرضها على المحكمة.

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