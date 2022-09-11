سيدة تعثر على مفاجأة صادمة في حمام منزلها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثار مقطع فيديو صادم لثعبان ضخم ينزلق داخل حمام في بانكوك، تايلاند، حالة من الفزع والقلق لدى رواد السوشيال ميديا.

وفقًا لموقع "indiatoday"، يُظهر الفيديو الذي تمت مشاركته على Instagram، ثعبان يحاول إيجاد طريقه للخروج من "البانيو" ولكنه مقيد بواسطة نافذة زجاجية.

في ذلك الحين، تنظر قطتان في المنزل بفضول إلى الثعبان. تُظهر هذه اللقطات اللحظة التي دخل فيها ثعبان إلى مرحاض يبلغ طوله 12 قدمًا، أي ما يعادل (4 أمتار)، داخل حمام امرأة في تايلاند، حيث اقترب بشكل مخيف من اثنتين من قطتها الأليفة.

وجاء رجلين من إدارة مراقبة الحيوانات يحاولان التخلص من الثعبان وإزالته.

وتم التخلص من الثعبان، الذي يُعتقد أنه انزلق إلى الداخل عبر مرحاض المرأة، بأمان بواسطة شخصين من معالجي الحيوانات.

حصد المقطع أكثر من 376 ألف مشاهدة، بينما صُدم البعض لرؤية الثعبان، أعرب آخرون عن أنهم أكثر قلقًا بشأن القطط الصغيرة.

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