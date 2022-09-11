فيديو غريب - قطة تتسبب في طرد عامل دليفري.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شعرت صاحبة حيوان أليف بالصدمة بعد أن التقطت كاميرا جرس باب منزلها لقطات غريبة، لعامل دليفري وهو يهاجم "قطتها الأليفة"، بعنف شديد باستخدام حجارة.

نبه زوج المرأة البريطانية التي تدعي "ليزا فيرابي"، البالغة من العمر37 سنة، اللقطات التي تم التقاطها خارج منزلهما في ميلتون كينز، باكينجهامشير، جنوب شرق إنجلترا، أثناء وجودهما في العمل.

ما أثار رعبها، عندما شاهدت تطبيق كاميرا جرس الباب على هاتفها، أن ترى عامل إيفري، الذي طُرد بعد فترة وجيزة من الحادث، يهاجم قطتها، التي تدعي "Tumble"، وهي جالسة على الحائط بالقرب من النافذة، وفقًا لصحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

يُظهر المقطع كيف حاول الرجل في البداية سحق القطة باستخدام خطاف كبير، ثم يأتي بحجر كبير من حديقة المنزل، ويقذفه على القطة أثناء فرارها من مكان الحادث.

قالت فيرابي: "إنها لا تعرف ما إذا كانت ستتقيأ أو تبكي بعد مشاهدة اللقطات أثناء عملها، كنت في العمل، ولا أنظر إلى جرس الباب حقًا لأنني في الاجتماعات كثيرًا من أجل العمل".

وتابعت: "اتصل بي زوجي، وأنا أعلم أنه إذا تلقيت مكالمة خارج استراحة الغداء، فأنا أعلم أن هناك خطأ ما، أخبرني أن أذهب وألقي نظرة على جرس الباب، فسألت عن السبب وأخبرني أن سائق Evri قد صدمه".

واستكملت أيضًا: "كنت غاضبًة تمامًا، أردت فقط ترك العمل، لكنني لم أستطع المغادرة، إنه لأمر مؤلم أن ترى هذا النوع من الأشياء لحيوانك الأليف، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق."

لحسن الحظ، لم تظهر على القطة أي علامات على وجود إصابات، لكنها كانت "ترتعش في الزاوية" عندما عادت السيدة فيرابي وزوجها أندرو إلى المنزل من العمل.

أشادت فيرابي: 'لم نأخذها إلى الأطباء البيطريين، لقد فحصناها مرة أخرى وهي تتدحرج على ظهرها وتسمح لك بالنظر إلى بطنه، أنها بخير جسديًا لكنها ارتعشت واهتزت في الزاوية عندما عدنا".

في النهاية، بعد نشر المرأة وهي أم لطفلين، المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال مقطع الفيديو لشركة التوصيل عبر تطبيق "الواتساب"، طردوا السائق في اليوم التالي على الفور.

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟